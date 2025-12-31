© CAN 2025 : L'Algérie fait carton plein dans le groupe E

Tout comme le Nigeria, l’Algérie a signé un carton plein au terme de la phase de Poules de cette CAN 2025 en dominant largement la Guinée équatoriale (3-1), ce mercredi soir. Le match entrait dans le cadre de la 3e journée de la compétition.

CAN 2025 : L’Algérie totalise 9 points en Poule

Avec une équipe remaniée, les Fennecs d’Algérie ont livré une première période exceptionnelle ce mercredi soir face à la Guinée équatoriale dans cette CAN 2025. Belaïd a ouvert le score de la tête sur corner, à la retombée d’un centre de Hadj Moussa (19e), avant que Chaïbi ne fasse le break sur une passe en profondeur de Maza (25e). Maza a ensuite parachevé ce récital d’une tête sur un nouveau centre de Hadj Moussa (32e).

Après la pause, l’Algérie a nettement baissé le pied et concédé la réduction du score sur une frappe tendue splendide de Nsue, envoyée en pleine lucarne opposée (1-3 ; 50e). Le score ne changera pas jusqu’au coup de sifflet final. L’Algérie termine en tête de son groupe et affrontera la République démocratique du Congo mardi (17h) dans un gros choc des 8es de finale de cette CAN 2025.

De son côté, le Burkina Faso s’est imposé face au Soudan (0-2). Les Étalons ont rapidement pris l’avantage grâce à Traoré (16e), avant de se mettre à l’abri en fin de rencontre par Kouassi (85e). Cette victoire permet au Burkina Faso de terminer à la 2e place du groupe E. Les Étalons affronteront mardi (20h) le premier du groupe F, à savoir la Côte d’Ivoire, le Cameroun ou le Mozambique. Battu, le Soudan termine 3e et défiera le Sénégal samedi (17h) en 8es de finale de cette CAN 2025.