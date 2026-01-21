© CAN 2025 : La CAF dévoile l'équipe type de la compétition

Ce mercredi 21 janvier 2026, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé son meilleur XI pour la CAN 2025. Champion pour la deuxième fois de son histoire, le Sénégal est largement représenté.

CAN 2025 : Sadio Mané et Brahim Diaz dans le onze type

La CAN 2025 a pris fin depuis dimanche dernier. La CAF a alors choisi ce mercredi pour dévoiler le meilleur onze du tournoi. Il faut le reconnaitre. Ces joueurs ont marqué de leur empreinte cette CAN 2025 grâce à leurs solides prestations. Le Sénégal et le Maroc sont les plus représentés dans ce onze dévoilé par la CAF.

Sans surprise, Sadio Mané, élu meilleur joueur de cette 35ᵉ édition, est présent, aux côtés de l’infatigable Idrissa Gana Gueye, maître du milieu de terrain du Sénégal et de son acolyte Pape Gueye, auteur de l’unique but de la finale. À leurs côtés, Moussa Niakhaté, défenseur central, a également brillé, contribuant à la solidité défensive des Lions, avec seulement deux buts encaissés en sept matchs.

Krepin Diatta, forfait pour la finale pour raison médicale, est lui malheureusement absent après une très belle compétition. Achraf Hakimi a pris la place de l’international sénégalais qui évolue à l’AS Monaco. Avec quatre Sénégalais sélectionnés, le pays est le plus représenté dans ce XI, à égalité avec le vice-champion du continent, le Maroc, qui compte également quatre joueurs, dont Brahim Díaz, meilleur buteur de la CAN, et le meilleur portier de cette édition Bono.

Le Nigeria suit avec trois représentants. Il s’agit de Victor Osimhen du défenseur Calvin et d’Ademola Lookman.