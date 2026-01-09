© CAN 2025 : crise chez les Super Eagles, Eric Chelle s'explique

Ce vendredi 9 janvier 2026, Eric Chelle était présent en conférence de presse à la veille du choc du Nigeria face à l’Algérie dans cette CAN 2025. C’était l’occasion pour le sélectionneur des Super Eagles d’évoquer la possible grève de ses joueurs.

CAN 2025 : Eric Chelle met fin à la polémique chez le Nigeria

Le Nigeria a été éblouissant en 8e de finale de la CAN 2025 face au Mozambique. Victoire sur le score de 4-0. Depuis, le Nigéria se présente plus que jamais comme un des grands favoris dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Avant de croiser le fer avec l’Algérie demain en quart de finale, le pays s’est offert deux scandales explosifs.

Victor Osimhen aurait menacé de quitter la sélection suite à son embrouille avec Ademola Lookman lors du dernier match. Aussi, certaines primes n’ont pas été payées par la fédération, les joueurs auraient tout simplement menacé de boycotter le quart de finale face aux Fennecs.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Eric Chelle a tenu à écarter toutes ces polémiques. « C’est mon travail de rester focus juste sur le terrain. Vous parlez de l’énergie mais le plus important c’est l’état d’esprit. Le groupe doit rester solidaire », a-t-il expliqué.

A propos d’Osimhen, Chelle déclare : « Je préfère parler que du match… Victor il est là et c’est tout (…). Oui tout le monde parle d’Osimhen et Lookman, c’est normal ce sont les deux derniers meilleurs joueurs africains mais nous on est là pour les servir pour marquer, on travaille pour eux. On est une équipe et ça ne fait un travail d’équipe. »