Agbin Marie Claude, ex-candidate de l’UDPCI à Touba: "Je suis menacée"

La candidate Agbin B. Marie Claude n'est pas contente de l'atmosphère qui a entouré les élections législatives à Touba commune (nord de la Côte d’Ivoire) où elle représentait le parti d'opposition Udpci (Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire).

Touba : Après le scrutin du 6 mars, la candidate de l’UDPCI se dit menacée

Faisant son bilan le jeudi 11 mars 2021, Agbin B. Marie Claude a dit ceci : « La démocratie reste encore une denrée rare dans notre pays, malheureusement. Je le dis à cause de tout ce qui est arrivé avant, pendant et après les élections. Déjà pendant la campagne, certaines de mes affiches ont été déchirées, mon grand poster qui se trouvait au grand rond-point a été enlevé par des individus mal intentionnés », s'est-elle plaint.

Avant d’ajouter : « Le pourcentage qui m'a été attribué n'est pas mon poids électoral réel. Non, l'Udpci pèse plus que cela à Touba. Et je suis confortée dans ma position d'autant que le jour de la proclamation des résultats, mon équipe et moi avons essuyé des jets de pierres. Aussi je continue de recevoir des appels anonymes et des messages d'injures. Mes collaborateurs également s'inquiètent pour leur sécurité. Je suis menacée », dit-elle.

Selon elle, les candidatures féminines ne sont pas encore acceptées dans les mentalités à Touba. Agbin Marie Claude a au cours de cette conférence de presse, exprimé ses condoléances à la famille de son directeur de campagne Bleu Joël, décédé d'une courte maladie dans la nuit du 10 au 11 mars.

"C'est assez bizarre tout ça. Surtout qu'il se trouve des gens pour me jeter au visage que c'est bien fait pour moi", déplore celle qui représentait le parti arc-en-ciel. Loin de se décourager, elle appelle à la cohésion et à la paix.