JO de Tokyo: Il n'y aura pas de spectateurs en provenance de l'étranger

Il n’y aura pas de spectateurs étrangers aux JO de Tokyo cet été, ont annoncé les responsables olympiques et les autorités japonaises à l'issue d'une réunion en ligne samedi.

Risque élévé de Covid-19 au JO de Tokyo (23 juillet - 8 août 2021)

Les organisateurs ont finalement tranché. Les spectateurs étrangers ne seront pas autorisés pour les Jeux olympiques de Tokyo prévus du 23 juillet au 8 août, en raison de l'épidémie due au coronavirus. Les risques sanitaires liés à la pandémie de Covid-19 ont été jugés trop importants.

Une décision que le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP) “respectent pleinement et acceptent”, selon une note d’information

“Priorité à la sécurité” au JO de Tokyo

“Notre première priorité a été, est et reste la sécurité de tous les participants aux Jeux olympiques et du peuple japonais”, avait déclaré en préambule de la réunion Thomas Bach, le président du CIO, évoquant “des sacrifices de la part de chacun”. Depuis début mars, les médias nippons annonçaient que les autorités japonaises avaient déjà opté pour l’interdiction des spectateurs de l’étranger, en raison de l’inquiétude de la population du pays face à la Covid-19 et à ses variants.

Les billets achetés en dehors du Japon seront remboursés, a-t-il précisé dans un communiqué. Un casse-tête se profile pour rembourser des centaines de milliers de billets vendus hors du Japon et faire face à ce manque à gagner, alors que le budget de Tokyo-2020 atteint déjà 13 milliards d’euros, un record pour des JO d’été. Une autre décision devrait être prise en avril, voire plus tard, sur la jauge des sites olympiques pour le public résidant au Japon.

Ces JO 2020 ont été repoussés d'un an l'année dernière. Depuis leur report forcé il y a un an, autre première historique, en temps de paix, les Jeux olympiques de Tokyo connaîtront une nouvelle décision en avril, voire plus tard, sur la jauge des sites olympiques pour le public résidant au Japon. D'autres mesures draconiennes contre le Covid-19 sont prévues pour garantir un "environnement sûr" aux Jeux de Tokyo.

La vaccination des participants ne sera pas obligatoire mais le CIO l'encourage vivement. Les "Jeux de la pandémie" feront surtout la part belle à la télévision, dont les droits de retransmission sont cruciaux pour les finances du CIO.

Les JO de Tokyo ont donné lieu à un glissement sémantique reflétant la persistance de la crise sanitaire mondiale (apparition de variants, résurgences du virus et reconfinements dans certains pays), malgré l'arrivée de premiers vaccins.

Depuis plusieurs mois, l’opinion publique japonaise est très majoritairement hostile à la tenue des Jeux cet été, préférant un nouveau report ou une annulation pure et simple. Et un sondage publié le 8 mars par le quotidien Yomiuri révélait que seuls 18% des Japonais étaient favorables à une autorisation de spectateurs venant de l’étranger pour les Jeux.