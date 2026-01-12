CAN 2025 : La CAF ouvre une enquête après les débordements en quarts

Durée de lecture : 2 minutes
La Confédération Africaine de Football (CAF) est décidée à faire parler la loi après les débordements entre joueurs lors de deux affiches en quarts de finale de cette CAN 2025. Il s’agit notamment des rencontres Cameroun–Maroc et Algérie–Nigeria.

CAN 2025 : débordements en quarts de finale, la CAF va sanctionner

Lors des quarts de finale de la CAN 2025 entre le Cameroun et le Maroc, et entre l’Algérie et le Nigeria, des scènes indignes d’un comportement professionnel ont été notées. Depuis, la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de taper du poing sur la table. L’instance du football africain a condamné les actes commis et en promet des sanctions grâce à l’ouverture d’une enquête.

« La Confédération Africaine de Football (CAF) a fermement condamné des comportements jugés inacceptables de la part de certains joueurs et officiels lors des quarts de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Une enquête a été officiellement ouverte concernant les rencontres Cameroun–Maroc et Algérie–Nigeria. La CAF indique avoir recueilli des rapports de match ainsi que des éléments vidéo faisant état de comportements potentiellement contraires aux règlements et à l’éthique sportive. L’ensemble du dossier a été transmis au Jury disciplinaire pour instruction, et des sanctions appropriées seront prises si les personnes mises en cause sont reconnues coupables. L’instance continentale précise également qu’elle analyse des images relatives à un incident impliquant des membres des médias, qui se seraient comportés de manière inappropriée dans la zone mixte. La CAF rappelle qu’elle condamne avec la plus grande fermeté tout comportement déplacé, en particulier lorsqu’il vise les arbitres ou les organisateurs des matches. Toute attitude contraire aux standards de professionnalisme exigés lors des compétitions de la CAF fera l’objet de mesures disciplinaires », peut-on lire dans le communiqué publié par la CAF.

Pour rappel, les demi-finales de la CAN 2025 se joueront mercredi prochain. Sénégal-Egypte est prévu pour 17h GMT et Nigeria-Maroc pour 20h GMT.

