© CAN 2025 : Le retour triomphal des Lions de la Téranga au Sénégal

Au Sénégal, les Lions de la Teranga ont atterri dans la soirée de ce lundi 20 janvier 2026 (à minuit) à l’aéroport Blaise Diagne de Dakar avec le trophée de la CAN 2025. Près d’un millier de personnes ont patienté aux portes de l’aéroport rapporte RFI.

CAN 2025 – Sénégal : Les Lions de la Téranga reçus à la présidence ce mardi

Au Sénégal, alors qu’il sonnait une heure du matin, le bus des Lions passe, enfin le temps de quelques secondes, devant une foule de supporters en liesse à Dakar. Les sirènes qui retentissent, les chants et la ferveur montent d’un cran quand arrive le gigantesque bus de l’équipe nationale selon ce que rapporte RFI. Les 28 joueurs sont sur le toit, la coupe à la main. Sur le bus vert orné de deux étoiles, on peut lire l’inscription « Champions d’Afrique ».

Les feux d’artifice ont retenti. Les Lions ont atterri juste avant minuit avec quatre heures de retard et de longues heures d’attente pour les supporters, mais qu’importe. Avec cette deuxième étoile décrochée pour le Sénégal, l’heure ne sera pas trop à la réjouissance. En effet, Sadio Mané et ses coéquipiers devront vite penser à la Coupe du Monde 2026.

Au micro du média français, un groupe de supporters affiche déjà sa confiance : « On est prêt pour affronter la France et pour battre tout le monde. Tous les Européens. Nous, on est là, nous on arrive, on arrive bientôt pour gagner la Coupe du Monde ! ». Avant de se projeter vers une autre compétition, les champions d’Afrique défileront dans les rues de la capitale sénégalaise ce matin à partir de 11h avant qu’il ne soient reçus à la présidence en fin d’après-midi.