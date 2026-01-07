© CAN 2025 - Côte d'Ivoire : trois fois homme du match, Amad Diallo se confie

Mardi soir, au terme du 8e de finale de cette CAN 2025 entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso (3-0), Amad Diallo a une fois encore été désigné homme du match. Le joueur de Manchester United s’est exprimé en conférence de presse.

CAN 2025 : « le plus important, c’est de soulever la coupe le 18 janvier », Amad Diallo

Dans cette CAN 2025, Amad Diallo est déjà élu trois fois élu homme du match en quatre rencontres. Buteur et passeur décisif lors de la victoire de la Côte d’Ivoire contre le Burkina Faso (3-0), Amad Diallo a savouré ce beau parcours des Éléphants en conférence de presse d’après-match. Pour le joueur de Manchester United, l’objectif ultime reste d’offrir le trophée aux Ivoiriens le 18 janvier prochain.

« C’est une fierté, mais le plus important, c’est de soulever la coupe le 18 janvier. C’est l’objectif qu’on s’est fixé, c’est pour ça qu’on est venus ici. Mais, bien sûr, c’est une grande fierté pour moi d’avoir été élu trois fois meilleur joueur dans cette compétition. », a commencé Amad Diallo. Interrogé s’il vise le titre de meilleur joueur du tournoi, l’Ivoirien répond : « Certainement, c’est un objectif pour moi. C’est un rêve. Mais, comme je l’ai dit tout à l’heure, il ne faut pas être égoïste, il faut penser aux autres. Je n’essaie pas d’être le meilleur joueur de la Côte d’Ivoire. Sur le terrain, j’essaie d’abord de me battre pour la Côte d’Ivoire et de donner ma contribution. C’est ma première CAN, c’est un moment que j’ai tant attendu, et je suis très content de pouvoir participer à cette victoire. C’est aussi mon rêve d’être le meilleur joueur de cette compétition, mais mon plus grand rêve, c’est de soulever le trophée le 18. »

🎥 HIGHLIGHTS: 🇨🇮 3–0 🇧🇫 Côte d'Ivoire keep their #TotalEnergiesAFCON2025 run going. Moving to the quarter-finals. pic.twitter.com/BUenxsAfPe — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 7, 2026

Amad Diallo s’est par la suite prononcé sur le choc à venir en quarts de finale contre l’Égypte. « On sait que, dans l’histoire, l’Égypte est la bête noire de la Côte d’Ivoire, mais les générations ont changé. C’est une nouvelle génération. L’Égypte a de très bons joueurs comme Mohamed Salah ou Omar Marmoush. Nous, on va préparer le match comme on l’a fait aujourd’hui. On va montrer qu’on est ici pour gagner cette compétition. On ne va pas sous-estimer l’Égypte, et eux non plus ne vont pas nous sous-estimer. J’espère que ce sera un très beau match. Nous, on est là pour avancer, on est là pour être ici le 18. C’est ça, notre mentalité. », a ajouté l’international ivoirien.