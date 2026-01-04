CAN 2025 : Bousculé, le Maroc passe en quarts de finale

Face à une belle équipe de la Tanzanie, le Maroc s’est finalement imposé pour s’envoler vers les quarts de finale de la CAN 2025. Un but de Brahim Diaz aura sauvé le pays hôte de la compétition.

CAN 2025 : le Maroc attend le Cameroun ou l’Afrique du Sud en quart

Pays hôte de cette CAN 2025, le Maroc vit le tournoi sous grande pression. Après un premier tour bien géré, sans être pour autant flamboyant, les Marocains accueillaient ce soir la Tanzanie pour un 8e de finale sur le papier abordable dans le stade de Rabat. Et comme on est déjà bien habitué, la CAN est pleine de surprises. Elle n’était pas loin de nous en réserver une autre. En effet, dès l’entame de la partie, les hommes de Walid Regragui ont été secoués par des Tanzaniens généreux.

De retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas pouvaient commencer à douter même s’ils avaient eu les plus grosses occasions. Fort heureusement, les Marocains ont pu compter sur l’homme de cette CAN 2025, Brahim Diaz. Sur une frappe dans un angle fermé, et bien aidé par une faute de main du portier adverse, le Madrilènes a trouvé la faille (64e, 1-0).

Au coup de sifflet final, le Maroc s’impose sur la plus petite des marges mais valide tout de même son ticket pour la suite de la compétition (1-0). Le pays attend désormais son prochain adversaire, encore plus coriace, le Cameroun ou l’Afrique du Sud.