CAN 2025 : Les 16 équipes qualifiées pour les 8es de finale

Alors que la troisième journée de la phase de Poules se poursuit dans cette CAN 2025, on connait déjà les 16 sélections qualifiées pour les 8es de finale de la compétition.

CAN 2025 : Les derniers qualifiés pour les 8es de finale connus

En attendant la fin des matchs de ce mardi soir et ceux de demain, on connaît déjà l’identité des 16 équipes qualifiées pour les 8es de finale de cette CAN 2025. Après son nul obtenu contre la Tunisie (1-1), combiné à la défaite de l’Ouganda sur le Nigeria (3-1), la Tanzanie est assurée d’être parmi les 4 meilleurs 3es de la compétition. Avec leurs deux points au compteur et un goal-average (-1) supérieur aux Comores (-2) et à l’Angola (-1 également mais avec une moins bonne attaque), qui ont déjà joué leurs trois matchs de poules, Les Taifa Stars se qualifient pour le tour suivant.

Il n’y a plus de suspense non plus dans les trois derniers groupes. En effet, dans la poule D, le Sénégal, la RD Congo et le Bénin sont qualifiés, l’Algérie, le Burkina Faso et le Soudan dans le groupe E, ainsi que la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Mozambique dans la poule F. Reste désormais à déterminer l’ordre au classement, alors que les deux premières affiches des 8es de finale sont connus avec Tunisie-Mali (3 janvier) et Maroc-Tanzanie (4 janvier).

CAN 2025 : Le Nigeria finit premier de la Poule C
Les 16 qualifiés pour les 8es de finale de cette CAN 2025 :
Afrique du Sud
Algérie
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Côte d’Ivoire
Égypte
Mali
Maroc
Mozambique
Nigeria
RD Congo
Sénégal
Soudan
Tanzanie
Tunisie

