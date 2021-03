Présidentielle Bénin: Ces artistes qui soutiennent le duo Talon-Talata

Au Bénin, le duo Talon-Talata et plusieurs artistes béninois sont en campagne active pour la réélection du président sortant lors de la présidentielle du 11 avril 2021.

Ces artistes béninois qui soutiennent le duo Talon-Talata

La campagne pour l’élection présidentielle du 11 avril a démarré ce vendredi au Bénin. Face au président sortant Patrice Talon, aucun adversaire de poids. Les grandes figures de l’opposition ont été disqualifiées par la commission électorale nationale autonome (Cena) et la Cour constitutionnelle.

Et pourtant, le chef de l'Etat béninois a mis les bouchées doubles artistiquement pour séduire les 5, 5 millions d'électeurs attendus aux urnes dans moins de deux semaines. Nikanor, Richard Flash, Kmal et bien d'autres sont les têtes de liste de la sélection musicale du duo Talon-Talata pour les tournées de campagne.

Le duo Talon-Talata a lancé sa campagne électorale le vendredi 26 mars 2021 au Palais des congrès de Cotonou. Dans la salle rouge du palais des congrès, où Talon et Talata ont présenté leur programme 2021-2026, se trouvent aux premières loges, des artistes dont Richard Flash, Kmal et Florent Estache Hessou.

Ce début de campagne est dominé par la vague bleue, la couleur du candidat-président qui enchaine meeting sur meeting à Cotonou, vendredi dernier, et le nord du pays ce weekend. Ministres, députés, alliés et soutiens sont mobilisés avec comme slogan : « Talon, KO », c’est-à-dire, une victoire au premier tour.

Selon Beninwebtv, si la présence du slameur et écrivain Florent Hessou a surpris plus d’un, Richard Flash et Kamal Radji ne manquaient aucune occasion pour exprimer leur admiration à Patrice Talon.

Talon-Talata: Nikanor invite le peuple béninois à voter

La surprise de la journée était Nikanor. Silencieux durant les trois dernières semaines, l’artiste a brisé le silence sur sa page Facebook avec une chanson de soutien à Patrice Talon. Dans une courte vidéo dont le single pourrait probablement sortir, Nikanor invite le peuple béninois à voter Patrice Talon.

Selon les observateurs, le duo Talon-Talata court après un bon taux de participation. C’est pourquoi, il mène cette grosse campagne. Une seule réaction de ses opposants pour l’instant, Candide Azanai se réjouit d’avoir démissionné rapidement de son gouvernement.