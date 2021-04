Epiphane Zoro interpellé dans l'affaire Ousmane Bamba - René Yédiéti

L'affaire ALAP-CI qui oppose le PDG de la Librairie de France Groupe (LDF), René Yédiéti, à Monsieur Ousmane Bamba, va de report en report.

Le dossier Ousmane Bamba - René Yédiéti sur la table du Ministre Epiphane Zoro

En attendant la réponse de la Cour de cassation au courrier des avocats de Monsieur René Yédiéti, réclamant le jugement de cette affaire par le droit, le dossier ALAP-CI continue d'entretenir les conversations au sein de l'appareil judiciaire ivoirien.

Renvoyée pour la deuxième fois au 11 mai par le juge en charge du dossier, l'affaire Ousmane Bamba - René Yédiéti, relative au dossier ALAP-CI, se trouverait aujourd'hui au 11ème cabinet de Mme Abane, anciennement au 5ème cabinet.

Avant ce juge, l'affaire était entre les mains du juge Djeket qui a été dessaisi du dossier au profit du juge Bouafon, avant d'atterrir au 5ème cabinet puis au 11ème où Mme Abane est désormais installée. Selon des sources judiciaires, le juge Koné Bernard qui a renvoyé l'affaire à deux reprises, vient d'être affecté à Bouaké sans aucune explication.

Mais il semble que les avocats du PDG de la Librairie de France Groupe, René Yédiéti, ont aussi saisi l'inspecteur général de la justice qui a, à son tour, saisi le ministre de la justice, après avoir constaté des irrégularités dans l'affaire ALAP-CI. Une saisine à laquelle le Ministre n'aurait pas encore répondu.

Le Conseil de René Yédiéti reste toutefois optimiste sur le fait que la Cour de cassation délibérera très vite afin de départager les deux parties opposées, selon le droit. Car, pour les avocats de René Yédiéti, il faut dire le droit, rien que le droit.

D'ailleurs, l'Amicale des Taxassiens de Sinematiali (ATEXI) pense que cette affaire Ousmane Bamba - René Yédiéti, devrait être un sujet utile pour le tout nouveau Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du renforcement des Capacités et de la Lutte contre la Corruption, Epiphane Zoro, pour tout ce qui y est dénoncé comme maladresse judiciaire par les avocats de Monsieur René Yédiéti.

"Certainement que le Ministre Epiphane Zoro se saisira du dossier afin de rendre transparent le jugement d'une affaire pour laquelle l'ATEXI a déjà saisi le président de la République, le Ministre de la Justice et le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption", espère cette association qui considère René Yédiéti comme un modèle pour la jeunesse.

A quand la fin du feuilleton Ousmane Bamba - René Yédiéti, après l’incarcération du premier cité à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) pour une affaire de détournement de plus de 10 milliards de FCFA suite à une plainte de son ex co-associé Réné Yédiéti dans l’affaire E-COM, une société créée en 2006 avec un capital de 10 millions de FCFA et de 50% de part de chacun?