RDC: Une attaque armée déjouée à Lubumbashi, au sud-est du pays

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FA RDC), ont déjoué une attaque de miliciens armés, à Lubumbashi, dans le sud-est du pays, dans la nuit du 22 au 23 avril 2021, apprend-on des médias congolais.

RDC : 70 miliciens arrêtés dans deux communes de la ville de Lubumbashi, ce qu'ils preparaient

Soixante-dix miliciens Bakata Katanga de Kyungu Mutanga Gédéon, ont été récemment arrêtés dans deux communes de la ville de Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo.

Selon le porte-parole de la 22e région militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), ces miliciens préparaient une attaque contre la ville. Il a révélé que ces individus ont été interpellés alors qu'ils étaient en pleine pratique fétichiste pour se rendre invulnérables aux balles, avant d’attaquer.

Le premier groupe compte quarante personnes arrêtées dans la nuit du 17 au 18 avril dans une église, dans la commune de Rwashi à Lubumbashi, indique-t-il. Et le second groupe compte trente-cinq personnes appréhendées au quartier Kamasaka. L'attaque contre la ville de Lubumbashi, poursuit notre source, était quant à elle, prévue dans la nuit du 22 au 23 avril.

Les FARDC sont, de façon récurrente, confrontées à de nombreuses attaques armées attribuées à des groupes armés, très actifs dans le pays. Plus d’une centaine de groupes armés prolifèrent dans cette région. Quatre provinces sont particulièrement touchées : le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, l'Ituri et Maniema.

Les rebelles les plus connus sont sans aucun doute les ADF ougandais et les FDLR rwandais. A leurs côtés, se retrouvent des groupes d'autodéfense congolais - les Maï-Maï - qui affirment défendre leurs communautés locales en profitant d'une "économie de guerre".

Ces milices armées sont à l'origine de nombreux massacres de civils et des mouvements de populations dans l'est de la RDC. Depuis son élection à la tête du pays, le président Félix Tshisékédi s'active avec ses homologues rwandais et burundais, à mettre fin au désordre qui règne dans cette région de la RDC.