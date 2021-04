Cocody: Le maire PDCI, Jean-Marc Yacé, bientôt évincé?

Membre du Grand conseil du PDCI-RDA, Kouadio Konan Patrick dénonce le manque de considération du maire Jean-Marc Yacé, pour les militants de la délégation de Cocody, depuis son accession à la tête de la mairie.

Cocody: Ce qui est reproché au maire PDCI-RDA, Jean-Marc Yacé

« Avant et pendant la campagne, il était très proche de nous. Sauf que depuis un certain temps, ce n'est plus le cas. Même au niveau du parti, aucune considération pour les militants », s’est offusqué Kouadio Konan Patrick, membre de la délégation PDCI-RDA de Cocody. « Pire, il s’est même barricadé au niveau de la mairie où pour le rencontrer, c’est un véritable parcours du combattant. On nous dit même qu’il faut être dans les grâces de certaines personnes que je ne citerai pas ici, pour faire aboutir un projet », a lâché le plaignant.

Les relations entre le maire Jean-Marc Yacé et les militants du parti d' Henri Konan Bédié, sont de plus en plus tendues, depuis quelques semaines. Une réunion politique entre le coordonnateur de la délégation Cocody 4 et les militants de cette commune d'Abidjan, a bien failli dégénérer le jeudi 15 avril 2021 au siège du PDCI. À en croire notre source, le pourrissement des relations entre le maire et ses camarades de parti, serait la conséquence de la mise à l’écart de certains des leurs dans la conduite des activités politiques du parti.

« Depuis un certain temps, notre maire semble oublier l'équipe qui l'a conduit aux affaires, à savoir les militants du parti et les autres formations politiques qui nous ont fait l’amitié de nous accompagner dans cette aventure qui, bien que difficile, fut belle », révèle notre source. Qui ajoute que ce sont pourtant les présidents des comités de base, qui, grâce à leur ténacité, ont réussi à faire bouger les choses face aux secrétaires de sections. Ces derniers ayant fait le choix du maire sortant, désormais au RHDP.

"Hélas, celui qu’on croyait fédérateur est devenu le bourreau", s’offusque Kouadio Konan Patrick. « Mon problème est qu'on voit rarement notre Maire avec ses autres collaborateurs. Pour moi, c’est le bloc équipe qui doit être mis en valeur, parce que c'est cette équipe qui nous permettra de conserver notre fauteuil pour le bonheur du parti. Nous l’avons connu bon manager et bon gestionnaire des hommes. Qu'il perpétue dans cette voie », a-t-il interpellé.