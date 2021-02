Législatives 2021: Des ambassadeurs de la paix de l'Unesco lancent un message

À 3 semaines des élections législatives, des ambassadeurs de la paix UNESCO de Grand-Bassam ont organisé une caravane de la paix le samedi 06 février 2021 au Carrefour Jeunesse de Grand-Bassam.

Legislatives 2021: Ce qui est recommandé aux populations ivoiriennes

''La non-violence en période électorale, facteur de développement et de cohésion sociale dans le but de renforcer le vivre-ensemble et la cohésion sociale'', était le thème de la dite activité qui a rassemblé toutes les couches socio-professionnelles de la vielle ville.

Lamien Ousmane, ingénieur en informatique et fils de la ville historique de Grand-Bassam, parrain de cette activité, a livré un message de paix aux Ivoiriens. Ce dernier a invité les acteurs politiques et les populations à la tolérance et à l'unité en cette période difficile que traverse le pays surtout au sortie de la crise poste-électorale qui a fait 85 morts et des centaines de blessés. S'adressant particulièrement aux ambassadeurs de la paix, le parrain dira.

''Soyez persévérants et patients afin de mener à bien votre mission car nous le savons tous, être un ambassadeur de la paix exige beaucoup d’abnégations de sacrifices, de rigueur. L’ambassadeur de la paix doit toujours avoir l’attention des autres. Le travail d’un ambassadeur de la paix est un trésor inestimable qui vous permettra non seulement de vous exprimer avec fierté mais aussi avec courage et sincérité devant une autorité quel qu’en soit son rang, sa qualité et son grade. Je vous exhorte donc à aimer le bénévolat ainsi vous apprendrez beaucoup'', a conseillé, Lamien Ousmane, le parrain de ladite cérémonie.

Et de conclure: ''Je tiens à féliciter les jeunes ambassadeurs pour leur dévouement, leur assiduité au travail et les encourager à continuer à promouvoir le civisme et la paix partout dans la ville historique''.

Le conférencier M. Arthur Banga a rappelé aux ambassadeurs qu'ils sont composés en majorité de jeunes donc ils sont biens placés pour promouvoir le civisme et la paix. Les organisateurs ont mis fin à cette activité par une marche de la paix dans la ville de Grand-Bassam. Cette marche festive s'est terminée au rond-point du centre-ville.

Pour marquer le clou, la parrain a fait d'importants dons en matériels de sensibilisation (Sonorisation) aux ambassadeurs de la paix. Aussi, les jeunes ambassadeurs de la paix ont saisi l'occasion pour présenter les actions déjà entreprises par leur organisation. À savoir des rencontres avec les autorités de la ville de Grand-Bassam et une visite aux personnalités politiques de ladite ville.

Notons qu'à cette activité étaient présents l’Imam Ali Zongo, M. Arthur Gbangbo, Président de la jeunesse communale, M. Christophe N’da, candidat aux élections législatives, Mme Salimata Diabaté, Suppléante et représentantes du candidat Miessan Vincent De Paul, Mr Haîdara Aboubacar Cherrif, Conseiller Municipal, M. Sanogo Souleymane, représentant des enseignants de Vitré, M. Bamba Namory, Leader politique, Mme Emma Bomby, Leader de la Jeunesse Féminine, M. Cissé Aboubacar, représentant de Mr le Commissaire, M. Touré Abdoulatif, représentant du candidat M. Christophe N’da.