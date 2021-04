Ligue des champions: Idrissa Gueye, malheureux héros de PSG-CITY

Idrissa Gueye, paru très redoutable dans les confrontations, termine le match en héros malheureux de cette demi-finale de LDC entre le Paris SG et Manchester City.

Idrissa Gueye devient le premier joueur à être expulsé 2 fois

Manchester City s’en est remis à deux buts assez chanceux pour frapper un grand coup en s’imposant sur le terrain du Paris Saint-Germain (2-1), mercredi, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Grosse infortune pour le Parisien Idrissa Gueye, 31 ans, qui a mieux commencé le match, mais le Citizen Riyad Mahrez a sonné la révolte en seconde période et a fini par empocher la mise.

Bien parti pour reproduire une excellente prestation comme celle démontrée face au Bayern de Munich en quart de finale, le milieu défensif du PSG a provoqué le coup franc qui permettait à Riyad Mahrez de donner l'avantage aux Mancuniens (71e).

Mahrez: “C’était un match à deux visages”

Gueye a affiché un gros volume de jeu durant les 45 premières minutes et multiplié les récupérations. Mais le Sénégalais a, comme son équipe, plongé physiquement en seconde période et il a logiquement été exclu à la 77e minute après un tacle par derrière et dangereux sur le talon d’Ilkay Gündogan. Le Lion sera suspendu pour la manche retour mardi prochain en Angleterre.

«C’était un match à deux visages. On n’a pas su être dangereux en première période, eux étaient mieux que nous. En deuxième période, on les a mis dans leur camp, c’est notre force. On a fait tourner et on a attendu l’ouverture. On a de la chance sur les deux buts, même mon coup franc passe entre deux joueurs, mais c’est le foot. On prend», a glissé l’ailier algérien au micro de RMC Sport.

Pour autant, le vainqueur de la CAN 2019 estime que les Skyblues, clairement au-dessus en seconde période, n’ont pas volé leur victoire. Si Riyad Mahrez est à présent impliqué dans 20 buts sur ses 26 titularisations en C1, le record est funeste pour Idrissa Gueye qui devient le premier joueur à être expulsé 2 fois lors d'une même campagne de Ligue des champions depuis 2013.