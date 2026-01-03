© CAN 2025 : le Ministre Adjé Silas Metch chez les Éléphants au Maroc

Alors que les 8es de finale de la CAN 2025 démarrent ce samedi 3 janvier 2026, le Ministre ivoirien délégué en charge des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, a rendu une visite symbolique à la sélection nationale de football. C’était ce vendredi 2 janvier au Park Hyatt, hôtel de résidence des Éléphants de la Côte d’Ivoire.

CAN 2025 : Adjé Silas Metch booste le moral des Éléphants avant les 8es de finale

La visite du ministre Adjé Silas Metch s’inscrit dans la dynamique de soutien constant de l’État ivoirien à ses ambassadeurs sportifs engagés dans la plus prestigieuse compétition continentale. À cette occasion, l’autorité ministérielle a transmis aux joueurs les salutations fraternelles, le soutien indéfectible et les chaleureuses félicitations de SEM Alassane Ouattara, Président de la République, du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, Dr Robert Beugré Mambé, ainsi que de l’ensemble du Gouvernement.

Le message tranmis lors de cette visite était clair. Toute la Côte d’Ivoire est derrière ses Éléphants. Le Ministre a salué le parcours remarquable réalisé par la sélection nationale lors de la phase de poules, conclue en tête du groupe F. Pour lui, cette performance témoigne du sérieux, de la discipline tactique et de la détermination affichés par les joueurs depuis le début de la compétition. En 8e de finale, les Éléphants affronteront le Burkina Faso le mardi 6 janvier 2026.

A trois jours du choc, le Ministre Adjé Silas Metch a tenu à galvaniser la bande à Emerse Faé. Exprimant sa totale confiance dans le potentiel et la qualité du groupe, il a exhorté les joueurs à aborder chaque rencontre à venir avec l’état d’esprit d’une finale. « Chaque match doit être joué comme une bataille décisive », a-t-il insisté.