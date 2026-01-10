© CAN 2025 : La Côte d'Ivoire s'arrête en quart de finale face à l'Égypte

Il n’y aura pas de deuxième sacre d’affilée pour la Côte d’Ivoire. Au terme d’un match intense lors du dernier match des quarts de finale de cette CAN 2025, l’Égypte s’impose face aux Éléphants et rejoint le Sénégal en demi-finale de la compétition (3-2).

CAN 2025 : L’Egypte profite de la largesse de la Côte d’Ivoire

Le duel entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire ce samedi soir en quart de finale de cette CAN 2025 fut chaud et c’était très beau. Au stade d’Agadir, les Pharaons affrontaient l’équipe championne en titre. Un choc entre des Égyptiens déterminés à retrouver le trône du continent et des Ivoiriens qui voulaient protéger leur couronne à tout prix.

Dès les premières secondes, tout a rapidement été lancé. En effet, les Pharaons ont ouvert la marque après seulement quatre minutes de jeu par l’intermédiaire d’Omar Marmoush (4e, 1-0). À la demi-heure de jeu, les coéquipiers de Mohamed Salah allaient déjà creuser l’écart grâce à Rabia (32e, 2-0), un but qui réveillait les Éléphants.

En effet, avant la pause, les hommes d’Emerse Faé réduisaient la marque avec un but contre son camp de Fatouh (40e, 2-1). Toutefois, l’Égypte pouvait toujours compter sur ses stars, notamment sa plus grande : Mohamed Salah. L’attaquant de Liverpool donnait de l’air aux siens au retour des vestiaires (52e, 3-1).

Les Ivoiriens eux, continuaient à pousser. Sur une phase arrêtée, Guéla Doué relançait complètement la fin de rencontre (73e, 3-2). Malgré une domination totale en fin de rencontre, la Côte d’Ivoire s’est inclinée 3-2. C’est bien l’Égypte qui retrouvera le Sénégal en demi-finale de cette CAN 2025, un remake de la finale de 2021.