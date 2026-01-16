CAN 2025 : Les prix des billets pour la finale s’envolent

CAN 2025 : Le tableau complet de la phase finale
À deux jours de la finale de la CAN 2025, prévue au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la pénurie de billets est notable. Les canaux officiels de vente de la Confédération africaine de football (CAF) affichent complet, laissant des milliers de supporters sans accès à l’enceinte.

CAN 2025 : plus de billets à payer pour la finale

La finale de cette CAN 2025 va opposer dimanche prochain, le Sénégal au Maroc. Et pour cette finale, la demande pour les billets a largement dépassé les capacités prévues. Déjà, au fil de la compétition, plus de 800 000 billets ont été écoulés pour l’ensemble du tournoi, témoignant d’un intérêt exceptionnel. Pour la finale, la CAF avait fixé une grille tarifaire progressive, avec des billets allant jusqu’à environ 80 à 85 euros pour les meilleures catégories. Toutefois, à mesure que le Sénégal et le Maroc se rapprochaient du dernier match, ces billets se sont raréfiés jusqu’à disparaître totalement des plateformes officielles.

À moins deux jours du coup d’envoi de la finale, aucune place n’est officiellement disponible. Cette rupture a ouvert la voie à une flambée spectaculaire sur le marché parallèle. Autour des stades, sur les réseaux sociaux et via des plateformes de revente non autorisées, les billets s’échangent désormais à des prix sans commune mesure avec leur valeur initiale. Les offres les plus courantes varient entre 700 et 800 euros, tandis que certaines annonces dépassent les 3 000 euros, voire atteignent ou excèdent les 5 000 euros pour des places premium ou VIP.

CAN 2025 : Le Maroc jouera la finale contre le Sénégal
CAN 2025 : Sadio Mané envoie le Sénégal en finale

Une situation qui frappe de plein fouet les supporters, notamment sénégalais, nombreux à avoir planifié leur déplacement pour cette CAN 2025. À Rabat, Tanger ou Casablanca, des fans sillonnent les rues à la recherche d’un billet, confrontés à des tarifs jugés inaccessibles.

