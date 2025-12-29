© CAN 2025 : Le Maroc déroule face à la Zambie et passe en 8es de finale

Le Maroc, pays hôte de cette CAN 2025, sera bel et bien au rendez-vous des 8es de finale de la compétition. Les Lions de l’Atlas ont validé ce lundi soir leur ticket en battant la Zambie (0-3).

CAN 2025 : Le Maroc et le Mali assurés de disputer les 8es de finale dans le groupe A

Ce lundi soir, le Maroc a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. C’est en s’imposant 3-0 face à la Zambie au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. La rencontre a rapidement basculé en faveur des Marocains grâce à un doublé d’Ayoub El Kaabi dont un retourné fabuleux (9e et 50e) et à un superbe but de Brahim Diaz (27e). Le Madrilène est auteur de son troisième but en trois matchs dans le tournoi, égalant ainsi le record d’Ahmed Faras datant de 1972.

Le grand événement de la soirée fut le retour d’Achraf Hakimi sur la pelouse. Absent depuis le 4 novembre après sa blessure avec le PSG, le Marocain a été salué par les supporters marocains avec une pluie d’applaudissements. Entré en fin de matche, le latéral parisien a apporté sa qualité technique sur coups francs et phases offensives, insufflant une dose supplémentaire de confiance à son équipe pour la suite de la compétition.

CAN 2025 : Le Mali a tremblé face aux Comores

Dans l’autre match de la soirée, le Mali a vécu une rencontre éprouvante face aux Comores. Malgré une nette domination en possession, les Aigles ont été bousculés par des Comoriens courageux et se sont fait peur à plusieurs reprises. Une expulsion de Haïdara dans les dernières minutes a encore compliqué la fin de match, mais le Mali a tenu le nul 0-0, assurant ainsi sa deuxième place du groupe A derrière le Maroc.