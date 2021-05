Kidnappé à Gao, le message d'Olivier Dubois aux autorités françaises

Olivier Dubois a été enlevé à Gao, le 8 avril 2021, alors qu'il était en reportage dans cette région connue pour être dangereuse. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le journaliste français lance un appel aux autorités de son pays afin de mettre tout en oeuvre pour sa libération.

Parti de Gao pour une interview, Olivier Dubois tombe dans le traquenard des djihadistes

8 avril 2021, Olivier Dubois, partait pour une interview avec un commandant djihadiste en dehors de la ville de Gao. C'est du moins l'espoir que nourrissait ce journaliste de terrain lorsqu'il partait de son hôtel de Gao. Cependant, rapporte un autre confrère, témoin de la scène, que son collègue « n'est pas rentré à son hôtel après le déjeuner ».

Mais jusque-là, nul ne se doutait que le correspondant de LePoint Afrique et Libération, réputé pour sa bonne connaissance de cette région très dangereuse de l'est du pays, était en danger. Et ce, jusqu'à ce que l'infortuné apparaisse dans une vidéo, un mois plus tard, pour confirmer le rapt dont il a été victime. « En concertation avec les rédactions qui l'emploient habituellement, nous avons pris la décision de ne pas rendre publique cette prise d'otage, afin de ne pas entraver une éventuelle issue positive rapide », s'est expliqué Christophe Deloire.

« Je m'appelle Olivier Dubois, je suis Français. Je suis journaliste. J'ai été kidnappé à Gao, le 8 avril 2021, par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) », a déclaré le confrère, avant de lancer cet appel : « Je m'adresse à ma famille, à mes amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer. »

À noter qu'Olivier Dubois demeure à ce jour le seul otage français après la libération, en septembre 2020, de Sophie Pétronin. "Nous sommes en contact avec sa famille ainsi qu'avec les autorités maliennes. Nous procédons aux vérifications techniques d'usage », a déclaré à l'AFP et France Info, un responsable aux Affaires étrangères françaises.