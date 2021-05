Geneniève Goëtzinger (pro-Affi) : "Bonne chance à Jean Bonin"

Geneniève Goëtzinger fait partie du cercle très restreint de Pascal Affi N'guessan. Au moment où Jean Bonin Kouadio, un proche du député de Bongouanou, lui tourne le dos, l'ex-patronne de RFI (Radiodiffusion France internationale) refuse de croire que les convictions de ce dernier ont changé.

Ce que Geneniève Goëtzinger pense du départ de Jean Bonin

Dans un communiqué signé des mains de Issiaka Sangaré, le secrétaire général et porte-parole de l'autre frange du FPI (Front populaire ivoirien), on a appris que Jean Bonin Kouadio, anciennement vice-président en charge de la communication et du marketing politique, a présenté sa démission.

Selon la note, l'ex-compagnon de Pascal Affi N'guessan lui tourne le dos "pour des raisons de convenances personnelles". Il faut noter que "le président du parti en a pris acte, tout en réitérant ses remerciements" à Jean Bonin Kouadio "pour les années de collaboration".

Geneviève Goëtzinger a accueilli la nouvelle avec beaucoup de réalisme. L'ex-directrice générale de Radiodiffusion France internationale n'a pas montré de mauvais signe. "Bonne chance à@jboninkouadio qui quitte aujourd’hui le #FPI et donc la communication [email protected]_affi pour retrouver le monde de l’entreprise. Que les vents te soient propices. #CIV225 A tous ceux qui s’interrogent, je sais et donc je dis que tes convictions n’ont pas changé", a écrit Geneviève Goëtzinger sur son compte Twitter. Elle a même assuré qu'il ne rejoint pas le RHDP. Pour sa part, Jean Bonin Kouadio a adressé ses remerciements à l'ancienne journaliste française.

Il faut rappeler qu'en mars 2021, des rumeurs annonçaient Jean Bonin aux côtés d'Alassane Ouattara et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Germain N'tapké, fédéral FPI de la commune de Koumassi, était monté au créneau pour démentir ces informations.

"Jean Bonin a dit que nous avons passé 20 ans à nous affronter sans évolution de la Côte d’Ivoire, et qu’aujourd’hui, nous sommes fatigués. Chaque camp a eu tort et chaque camp a eu raison. Il est temps de faire table rase de tout cela et de regarder dans la même direction, pour le développement de la Côte d’Ivoire. Et pour cela, il est prêt à travailler avec tous ceux qui parleront du développement et non ceux qui rumineront vengeance", avait précisé Germain N'tapké.