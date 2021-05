FIF: Idriss Diallo prêt pour un consensus avec Drogba?

Candidat déclaré à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), récemment suspendue par la FIFA, Yacine Idriss Diallo s’est prononcé sur les propos du président de la Caf, Patrice Motsepé, qui a appelé les acteurs du football ivoirien à l’unité.

Idriss Diallo: ‘’Il faut que nous prenions cet appel à l’unité à bras-le-corps pour avancer‘’

Dans la matinée du mardi 4 mai 2021, le président de la Caf, Patrice Motsepé, lors d’un point de presse à la FIF, a appelé les dirigeants ivoiriens du football, à l’unité. « Le plus important message pour moi, nous supportons l’unité. J’ai entendu dire qu’il y a trois groupes, il faut que les groupes se mettent ensemble. Nous ne supportons pas un groupe. Nous avons besoin que le football aille plus haut. C’est notre fierté. Aucun groupe n’y arrivera tout seul. La chose la plus importante, c’est de rassembler tout le monde. C’est le message que nous allons passer au ministre des Sports. C’est le même message que nous allons passer au président de la République », a indiqué Patrice Motsepé.

Dans une interview accordée au journaliste sportif, Fernand Dédeh, un des candidats à la présidence de la Fif, Yacine Idriss Diallo, a approuvé cette idée émise par le président de la Caf. ‘’Il faut que nous prenions cet appel à l’unité à bras-le-corps pour avancer …Ma porte est ouverte pour tout ce qui est de nature à apaiser, je suis preneur. Quels que soient les scenarii, je serai disponible. Le seul objectif, que le football ivoirien se porte bien à travers une gouvernance de qualité pour éviter les polémiques et avoir une organisation efficiente pour permettre à toutes les catégories de football, les jeunes, les femmes, les amateurs, les professionnels‘’, a-t-il indiqué.

Avant l'arrivée des présidents de la FIFA et de la CAF à Abidjan, plusieurs médias locaux avaient évoqué l'idée d'un consensus autour de la candidature de Didier Drogba. Est-ce que Idriss Diallo serait favorable à cette idée? Attendons de voir...