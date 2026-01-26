IShowSpeed en Côte d’Ivoire : c’était une véritable effervescence

Après l’Angola, l’Algérie, le Maroc et le Bénin, l’influenceur américain, IShowSpeed a posé ses caméras en Côte d’Ivoire ce dimanche 25 janvier 2026. Il a entamé sa visite par Yopougon, l’un des quartiers les plus populaires de la capitale économique ivoirienne. Ils était plusieurs centaines de jeunes qui l’attendaient.

Côte d’Ivoire : grande effervescence autour de IShowSpeed

Depuis fin décembre 2025, l’un des influenceurs les plus suivis de la planète, avec plus de 140 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, IShowSpeed sillonne le continent africain. Ce dimanche 25 janvier 2026, il était en Côte d’Ivoire. Téléphones levés, cris de joie, bousculades, à la place Figayo, l’arrivée d’IShowSpeed déclenche une véritable effervescence. Comme toujours, l’influenceur américain se filme en direct, entouré d’une foule surexcitée que le dispositif de sécurité peine à contenir.

Dès son arrivée, IShowSpeed a goûté au foutou banane, accompagné de sauce graine, avant d’esquisser quelques pas de danse aux côtés du Glâ, un masque traditionnel de l’Ouest ivoirien.

De son vrai nom Darren Watkins, IShowSpeed parcourt l’Afrique depuis plusieurs semaines, diffusant en direct des scènes de rue, des rencontres spontanées et une jeunesse très présente. Une exposition mondiale pour Abidjan. Après la Côte d’Ivoire, IShowSpeed poursuivra sa tournée africaine au Ghana.

Fan de sport, de jeux vidéo et de voyages, le jeune multimillionnaire qui a seulement 21 ans, a trouvé sur le continent africain un terrain propice pour diffuser ses vidéos aux 50 millions d’abonnés de sa chaine YouTube. Un phénomène, populaire mais aussi économique, qui pourrait intéresser des plusieurs autre États en Afrique.