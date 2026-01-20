Côte d’Ivoire : le gouvernement prêt à racheter le stock de cacao

Durée de lecture : 2 minutes
Côte d'Ivoire : le gouvernement prêt à racheter le stock de cacao
© Côte d'Ivoire : le gouvernement prêt à racheter le stock de cacao

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a annoncé ces dernières heures qu’il va racheter le stock de cacao qui s’entasse dans les coopératives et les zones de production depuis plusieurs semaines. Plusieurs planteurs affirment ne pas avoir été payés, en raison notamment d’un engorgement.

Côte d’Ivoire : Kobénan Kouassi Adjoumani annonce l’achat du stock de cacao

En Côte d’Ivoire, le ministre Kobénan Kouassi Adjoumani de l’Agriculture a fait la grande annonce ces dernières heures face à la presse. « Un plan d’enlèvement des surplus du cacao va démarrer ces jours-ci », a-t-il déclaré relayé par RFI. Cela concerne 123 000 tonnes de cacao qui sont actuellement immobilisées dans les zones de production. Le coût de cette opération est évalué à plus de 280 milliards de francs CFA (FCFA), soit près de 427 millions d’euros.

Un rachat qui va permettre de prendre le relais sur les contrats non-honorés par les opérateurs nationaux qui sont à court de liquidités. Ces derniers devront, dans un second temps, rembourser cette avance au Conseil du café-cacao (CCC).

Tourisme africain : le classement des géants
Côte d’Ivoire : 200 milliards FCFA auprès de l’UEMOA pour gérer la dette
Le départ d’Adama Bictogo de l’Assemblée Nationale « ne change rien »
Côte d’Ivoire : le PPA-CI au gouvernement ? Le démenti formel

La production en Côte d’Ivoire sera achetée à 2 800 FCFA le kilo, le prix officiel fixé pour la campagne principale, a assuré le ministre. Kobénan Kouassi Adjoumani espère aussi que ces mesures vont produire des « effets concrets dans les prochains jours ». Le but de cette réponse, est de décongestionner la situation sur le terrain et surtout, de payer les planteurs de cacao. A l’heure actuelle, ce sont près de 10 000 tonnes par jour de cacao qui sont achetées, selon le CCC.

Lors de sa conférence de presse, le ministre de l’Agriculture en Côte d’Ivoire a donné quelques éléments de contexte pour comprendre ce « ralentissement » dans la commercialisation. Il y a le contexte mondial, avec une baisse du prix du cacao de près de 30 % sur les marchés internationaux. À cela s’ajoute, « des contraintes logistiques » dans les ports d’Abidjan et de San Pedro.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026