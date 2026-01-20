© Côte d'Ivoire : le gouvernement prêt à racheter le stock de cacao

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a annoncé ces dernières heures qu’il va racheter le stock de cacao qui s’entasse dans les coopératives et les zones de production depuis plusieurs semaines. Plusieurs planteurs affirment ne pas avoir été payés, en raison notamment d’un engorgement.

Côte d’Ivoire : Kobénan Kouassi Adjoumani annonce l’achat du stock de cacao

En Côte d’Ivoire, le ministre Kobénan Kouassi Adjoumani de l’Agriculture a fait la grande annonce ces dernières heures face à la presse. « Un plan d’enlèvement des surplus du cacao va démarrer ces jours-ci », a-t-il déclaré relayé par RFI. Cela concerne 123 000 tonnes de cacao qui sont actuellement immobilisées dans les zones de production. Le coût de cette opération est évalué à plus de 280 milliards de francs CFA (FCFA), soit près de 427 millions d’euros.

Un rachat qui va permettre de prendre le relais sur les contrats non-honorés par les opérateurs nationaux qui sont à court de liquidités. Ces derniers devront, dans un second temps, rembourser cette avance au Conseil du café-cacao (CCC).

La production en Côte d’Ivoire sera achetée à 2 800 FCFA le kilo, le prix officiel fixé pour la campagne principale, a assuré le ministre. Kobénan Kouassi Adjoumani espère aussi que ces mesures vont produire des « effets concrets dans les prochains jours ». Le but de cette réponse, est de décongestionner la situation sur le terrain et surtout, de payer les planteurs de cacao. A l’heure actuelle, ce sont près de 10 000 tonnes par jour de cacao qui sont achetées, selon le CCC.

Lors de sa conférence de presse, le ministre de l’Agriculture en Côte d’Ivoire a donné quelques éléments de contexte pour comprendre ce « ralentissement » dans la commercialisation. Il y a le contexte mondial, avec une baisse du prix du cacao de près de 30 % sur les marchés internationaux. À cela s’ajoute, « des contraintes logistiques » dans les ports d’Abidjan et de San Pedro.