© Côte d'Ivoire : nouvelles mesures fiscales, les entreprises en doute

En Côte d’Ivoire, depuis le lundi 5 janvier 2026, une nouvelle annexe fiscale est entrée en vigueur. L’objectif est de mobiliser plus de ressources, tout en préservant l’économie. Elle renforce notamment la rationalisation et la simplification du dispositif fiscal. Toutefois, le secteur privé reste globalement dubitatif.

Côte d’Ivoire : les nouvelles mesures fiscales n’arragent pas les entreprises privées

Pour l’année 2026, l’annexe fiscale comporte au total 41 mesures. Parmi elles, il y en a pour lutter contre l’évasion fiscale. Par conséquent, les plateformes de commerce en ligne qui ne sont pas installées en Côte d’Ivoire seront imposées à hauteur de 30 % de leurs bénéfices. Il y a aussi des mesures de soutien aux entreprises, à l’image d’une exonération fiscale pour les startups du numérique labellisées.

En dépit de ces changements, les demandes du secteur privé restent les mêmes : élargir l’assiette fiscale, notamment au secteur informel, ou encore supprimer les minima de perception d’impôt. Kanigui Ouattara, le président de la Fédération des petites et moyennes entreprises (PME) a affirmé à RFI : « La mise en place de ces minimas de perception, les patentes et BIC [bénéfices industriels et commerciaux, NDLR] constituent des boulets aux pieds des PME, parce qu’elles sont obligées de payer plus qu’il ne faut par rapport à leurs capacités réelles de contribution. »

Autres problèmes : les difficultés de remboursement de la TVA, la superposition avec d’autres contrôles, douaniers et sociaux. La conséquence est nette : les entreprises estiment être moins compétitives. Un responsable d’une entreprise a même préconisé d’associer le secteur privé à un dialogue au moment de la préparation des réformes. Ces réformes qui, cette année, visent pourtant à encourager l’investissement privé en Côte d’Ivoire. Avec notamment, des mesures pour favoriser l’accès au logement économique et social.