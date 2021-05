FIF: Serge Kassy veut dresser les pro-Gbagbo contre Didier Drogba

Le chanteur ivoirien, Serge Kassy, veut-il retourner les partisans de Laurent Gbagbo contre l’icône du football ivoirien, Didier Drogba ? Ce qu’il se passe.

Serge Kassy charge: "Je dénoncerai cette imposture de Gianni Infantino et son valet local Didier Drogba.

Serge Kassi s’est donné une bonne visibilité sur les réseaux sociaux, ces derniers jours après s’être farouchement attaqué à l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, qu’il qualifie de ‘’candidat de l’étranger’’ relativement à l’élection du président de la Fif (Fédération ivoirienne de football ).

Pour le chanteur ivoirien exilé en France depuis la crise post-électorale de 2010, le consensus tant prôné par le président de la Fifa, Gianni Infatino, et le président de la Caf, Patrice Motsépé, lors de leur récent passage à Abidjan, vise à imposer Didier Drogba à la tête de la Fif.

Une fracassante sortie qui avait suscité une vague de réactions de plusieurs internautes qui l’ont copieusement lessivé sur la toile. Face à ces critiques, Serge Kassy est revenu à la charge dans un autre message publié sur Facebook, dans lequel il fait un rapprochement entre l’élection à la FIF et la crise post-électorale de 2010.

‘’ …. Depuis une décennie (…), un candidat, venu, accompagné de ses mandants extérieurs, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, Barack Obama, sont venus s'immiscer dans nos élections en 2010… Le même schéma se dessine en ce moment dans notre pays‘’, a indiqué Serge Kassy.

Le reggaeman confie que "cette fois-ci, c’est l’une des icônes de notre football, en la personne de Didier Drogba, qui, dans la course aux élections à la FIF, et selon les règles et lois qui régissent ces élections, est éliminé pour faute de parrainages. Ce que refuse ce dernier, comme avait refusé l’autre candidat aux élections en 2010 dans notre pays. Il fait appel à l’instance supérieure du football mondial, basé à l’étranger ‘’.

Serge Kassy lance, en outre, un message à ses détracteurs. ‘’ Je voudrais dire à ses supporters qui perdent la raison et qui refusent le débat d’idées, car ils n’en ont pas. S’ils ont pensé un seul instant, que c’est en m’insultant qu' ils me feront taire, c’est qu' ils se sont trompés sur ma personne…. Personne ne me fera taire devant cette imposture qui prévaut dans mon pays… Je dénoncerai cette imposture de Gianni Infantino et son valet local Didier Drogba. Advienne ce que pourra‘’, a-t-il indiqué.