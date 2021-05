FIF: Pourquoi Serge Kassy en veut tant à Didier Drogba

Serge Kassy, artiste ivoirien exilé en France depuis la chute du régime de Laurent Gbagbo en 2011, s'en est vigoureusement pris à l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba. La raison.

Serge Kassy: "Si vous installer Drogba à la FIF sans combattre, nous le combattrons"

Le chanteur ivoirien Serge Kassy a jeté un regard critique sur la récente visite à Abidjan du président de la Fédération internationale de football associations ( Fifa), Gianni Infantino, et du président de la Confédération africaine de football ( Caf), Patrice Motsepe. Une visite au cours de laquelle les deux dirigeants internationaux ont prôné l'unité entre les acteurs du football ivoirien. A l'instar de plusieurs observateurs, Serge Kassy estime qu'il s'agit d'une manigance pour pouvoir imposer l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, qui, selon lui, était éliminé de la course à la présidence de la Fif (Fédération ivoirienne de football), car n'ayant pas pu obtenir les parrainages demandés.

Dans un message qu'il a intitulé ''consensus autour du candidat de l'étranger'' et publié sur page Facebook, Serge Kassy a clairement affiché sa désapprobation face à ''cette ambition cachée '' de Gianni Infantino qui, lors des élections à la présidence de la Caf, a milité pour une candidature unique du milliardaire sud-africain, Patrice Motsepe.

"Gianni lui même, prend les devants (...) ne vient-il pas de s'octroyer la Caf, par le même système? On ne change pas un système gagnant, on fait alors appel au nouveau pion coiffant l'institution africaine... Le système consensus est mis en évidence. Non seulement, il remet en lice le candidat malheureux, mais mieux encore, cette fois, pas de candidat, pour competir avec le poulain...'', a dénoncé Serge Kassy.

Puis d'ajouter: ''L'on veut que nous souverainistes avérés, acceptions qu'un néo colon, vienne dans notre pays, nous dicter sa loi. Ce candidat de l'étranger là, fut-il Didier Drogba, s'il doit avoir consensus, c'est juste sa réintroduction dans la course pour qu' enfin, le monde entier voit la vérité des urnes. Mais l'installer sans combattre, nous le denoncerons et le combattrons'', a-t-il prévenu.