Mali: Le Premier ministre Moctar Ouane reconduit à la Primature

Le Premier ministre malien Moctar Ouane, 64 ans, a été aussitôt reconduit ce vendredi 14 mai après avoir présenté sa démission et celle de son gouvernement, au président de transition Bah N’Daw.

Démission du gouvernement Moctar Ouane après sept mois de gestion

Nommé à la tête du gouvernement de transition le 27 septembre 2020 après le coup d’Etat des militaires contre le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta dit IBK, le diplomate est chargé de constituer un gouvernement « plus inclusif » et « faisant plus de place à la classe politique ».

Le Secrétaire général de la présidence de la République a procédé à la lecture, au Palais de Koulouba, dans la matinée de ce vendredi, du décret n° 2021-0348/PT-RM du 14 mai 2021 actant la démission du gouvernement.

Un autre décret sorti ce même jour ; décret n° 2021-0349/PT-RM du 14 mai 2021, reconduit le Premier ministre, Moctar Ouane, à son poste. Il est à nouveau chargé de former une nouvelle équipe.

Deal entre Bah N’Daw et les Mouvement M5 et RFP

Selon Jeune Afrique, cette décision ne serait pas en rapport avec la visite récente de la Cedeao, mais plutôt liée à la rencontre entre Bah N’Daw et les représentants du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), le 6 mai dernier.

Le M5 avait alors réclamé, par la voix de Choguel Maïga, président du comité stratégique du mouvement, « la démission du gouvernement » et une « rectification de la transition ».

Moctar Ouane a été plusieurs fois ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans les gouvernements d'Ousmane Issoufi Maïga et de Modibo Sidibé durant la présidence d'Amadou Toumani Touré.

Avant cela, il a été ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies de 1995 à 2002. Moctar Ouane a aussi servi comme conseiller diplomatique auprès de l'ancien président Moussa Traoré (1990 à 1991), récemment décédé.