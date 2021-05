Le Président du Sénat, Jeannot Ahoussou, en visite privée en France

À peine deux mois après son retour en Côte d’Ivoire, que Ahoussou Jeannot s’envole à nouveau en France pour une visite privée. L’information a été livrée dans une notre produite par le Sénat ivoirien.

Jeannot Ahoussou en France pour environ deux semaines

La ruée, ces derniers mois, des officiels Ivoiriens vers l’Europe, et surtout la France devient de plus en plus inquiétante. Pour Alassane Ouattara, qui s’est envolé, ce samedi 15 mai 2021, la raison est bien connue. Le Président ivoirien est en effet dans l’Hexagone pour prendre part au Sommet sur le financement des économies africaines, sur invitation du président français Emmanuel Macron. Ce Sommet se tiendra, le mardi 18 mai prochain.

Ce voyage du chef de l’État intervient juste au lendemain du retour en Côte d’Ivoire du Premier ministre Patrick Achi. Le Chef du Gouvernement ivoirien était en France pour un séjour médical à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, à la suite d’un malaise et de saignements intestinaux. Amadou Soumahoro, Président de l’Assemblée nationale, s’est à nouveau envolé pour la Turquie pour raison de santé.

Dans une note d’information laconique publiée par le Sénat ivoirien, dont Afrique-Sur-7 a reçu copie, le Président Jeannot Ahoussou Kouadio « effectuera une visite privée, en France, du 15 au 28 mai 2021 ». Dans cette note produite à l’attention des Sénateurs et du personnel administratif et technique du Sénat, aucun motif de ce voyage express n’a été précisé.

Notons toutefois que l’ancien Premier ministre ivoirien, atteint de Covid19, avait fait un long séjour en Europe, depuis juillet 2020, avant de revenir au pays, le 27 mars dernier, à la faveur de la rentrée parlementaire de la deuxième législature de la troisième république.