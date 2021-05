Affaire "passeport refusé ": Blé Goudé fait mentir Chris Yapi

Le COJEP, parti politique fondé par Charles Blé Goudé, a formellement démenti, ce lundi, l'information selon laquelle les autorités ivoiriennes auraient refusé la délivrance d'un passeport diplomatique à l'ex-ministre de la Jeunesse, acquitté récemment par la Cour pénale internationale (CPI).

Prétendu refus de délivrance de passeport à Charles Blé Goudé : Le COJEP dénonce "une information mensongère"

Le Congrès panafricain pour la Justice et l'égalité des peuples (COJEP) présidé par Charles Blé Goudé, a apporté, lundi 17 mai 2021, un démenti aux allégations de l’avatar Chris Yapi selon qui, le régime Ouattara aurait refusé d’octroyer un passeport diplomatique à l'ancien prisonnier de la CPI au motif que son titre de ministre n'est pas reconnu. "La direction du COJEP tient à apporter un démenti cinglant à cette autre vaine campagne de désinformation au sujet du Leader Charles Blé Goudé", a déclaré Dr Patrice Saraka, dans un communiqué.

Selon le secrétaire général du COJEP, Charles Blé Goudé a introduit une demande de passeport ordinaire via l'ambassade de la Côte d'Ivoire à La Haye, et non pas une demande de passeport diplomatique, comme a voulu le fait croire l'avatar Chris Yapi. Dr Patrice Saraka précise que les autorités de la Cour Pénale Internationale (CPI) en sont pleinement informées depuis le 6 avril 2021. De même pour les autorités ivoiriennes qui ont été saisies depuis les dernières délégations dépêchées auprès d'elles.

A en croire le COJEP, son Président "souhaite que l'obtention de son passeport et son retour en Côte d'Ivoire s'inscrivent dans le processus de réconciliation en cours". Le Cojep, assure Saraka Patrice, ne saurait rester sans réaction face aux campagnes de désinformation au sujet de son Leader. « Il opposera toujours l’information vraie à la désinformation, afin que nul n’en ignore et qu’aucun doute ne germe durablement dans aucun esprit », prévient le proche de Blé Goudé.