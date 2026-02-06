Burkina Faso : deuxième transplantation rénale réussie

Au Burkina Faso, les professionnels de la santé donne de l’espoir aux patients atteints de l’insuffisance rénale. Du 3 au 4 février, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo a réussi une deuxième transplantation rénale. « Cette mission a permis à deux patients souffrant d’insuffisance rénale chronique de bénéficier d’une greffe, marquant une avancée majeure dans le système de santé national ».

Le Burkina Faso donne de l’espoir aux patients atteints d’insuffisance rénale

Le Burkina Faso réalise des progrès dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de l’insuffisance rénale. Après une première opération réussie, les spécialistes ont répété l’exploit en redonnant le sourire à deux patients souffrants d’insuffisance rénale chronique. L’opération a consisté à une transplantation rénale rendue possible par des volontaires qui ont accepté cédé leurs organes pour sauver la vie de leurs proches.

Le Chef du service d’urologie du CHU de Tengandogo, Dr Boureima Ouédraogo, a précisé que les deux greffes étaient intrafamiliales : un frère donneur pour le premier patient et une sœur donneuse pour le second. Les prélèvements ont été réalisés par voie coelioscopique, sur le rein droit pour le premier cas et sur le rein gauche pour le second. L’évolution des receveurs est jugée satisfaisante et aucune difficulté majeure n’a été enregistrée.

Cette intervention chirurgicale a été réalisée grâce à une collaboration entre une équipe locale et une équipe turque. Dr Serkan Akinci, membre de la délégation turque, a été impressionné par le travail préparatoire effectué en amont par les médecins burkinabè. Il a souligné que cette anticipation a optimisé les chances de réussite de l’opération.

Selon les résultats d’une étude publiée en février 2025, « l’incidence brute des insuffisances rénales chroniques (IRC) a augmenté, passant de 0,080 ‰ en 2013 à 0,400 ‰ en 2022 » au Burkina Faso. Les travaux ont été effectués sur la période allant de 2013 à 2022 par Ourohiré MILLOGO, Aristide OUEDRAOGO2, Nafissatou TRAORE, Harouna DORO,Toussaint ROUAMBA.

Les chiffres en détail par districts affichent : Les districts de Baskuy (5,2 ‰ en 2017, 3,5 ‰ en 2020 et 6,48 ‰ en 2022), Do (1,95 ‰ en 2018 et 4,29 ‰ en 2022), Tenkodogo (2,31 ‰ en 2021) et Gaoua (3,29 ‰ en 2021) ont enregistré les taux d’incidence les plus élevés durant cette période. Après standardisation et modélisation, ce sont ces mêmes districts, où se trouvent les centres de dialyse, qui présentent les risques les plus élevés. Le risque global modélisé de base d’IRC est de 0,231 (IC 95% : 0,141-0,372) pour la période concernée.