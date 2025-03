En Afrique, pour le développement du climat, AFC Capital Partners (ACP) a obtenu un fonds de 52,5 millions USD (soit près de 33 milliards FCFA) de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce fonds est destiné aux investissements dans les infrastructures résilientes au climat. D’après l’AFC, l’accord de financement a été effectif le 27 février en Afrique du Sud.

L’AFC mobilise des fonds pour un climat résilient en Afrique

Pour un développement de climat en Afrique, l’AFC Capital Partners, la branche de private equity d’Africa Finance Corporation, a pour objectif d’investir dans des infrastructures résilientes au climat. Ce projet nécessiterait un budget de 750 millions USD, dont 253 millions de dollars ont déjà été obtenus grâce à des accords avec le Fonds vert pour le climat (GCF), le fonds souverain du Nigéria (NSIA) et deux autres fonds de pension privés africains. À ces investisseurs s’ajoute désormais la BEI, avec un apport de 52,5 millions USD.

D’après Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, cet investissement va au-delà de la simple résilience climatique en Afrique.

«L’investissement de la BEI ne se limite pas à l’injection initiale de capital ; il vise également à avoir un effet multiplicateur en attirant davantage d’investisseurs, en réduisant les risques, en mettant en avant des projets réussis et en promouvant les meilleures pratiques en matière de financement climatique », a-t-il déclaré.

Sur le plan stratégique, cet investissement vise à améliorer l’adaptation au changement climatique et à faire émerger des infrastructures durables à travers l’Afrique. En pratique, il s’agit de financer un portefeuille de 10 à 12 projets sur le continent. Ce fonds contribuera au renforcement des capacités des pays et des entités en déployant des solutions d’évaluation des risques climatiques et d’adaptation.

Par ailleurs, un accent particulier sera mis sur plusieurs secteurs clés :Les transports et la logistiqueLes systèmes énergétiquesLes zones économiquesLes infrastructures de télécommunications et le numériqueCet investissement pourrait avoir un impact positif sur la croissance économique et la création d’opportunités durables pour le développement du continent.

« En mettant l’accent sur les infrastructures résilientes au changement climatique, nous assurons non seulement notre avenir économique, mais créons également des opportunités de croissance durable et soutenons la création d’emplois sur tout le continent. Nous sommes heureux de nous associer à la BEI et à d’autres investisseurs qui s’engagent à accroître l’impact du financement climatique », a souligné Samaila Zubairu, président de l’AFC.