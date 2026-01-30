Attaque à Niamey : le Bénin répond aux accusations de Tiani

Le Bénin a réagi aux déclarations du général Tiani accusant le président Patrice Talon de soutenir les « mercenaires téléguidés » qui ont perpétré l’attaque contre l’aéroport de Niamey. Le porte-parole du Gouvernement béninois a répondu aux accusations du chef du régime militaire.

Attaque à Niamey : Patrice Talon accusé, le Bénin réplique

La réplique ne s’est pas fait attendre. Il faut le dire, depuis que les allégations du général Tiani sont devenues permanentes contre le Bénin, c’est désormais du tac au tac. Pour la énième fois, le président de la transition nigérienne accuse le Bénin, la Côte d’Ivoire et la France d’avoir commandité des attaques contre son pays. Il a fait cette nouvelle déclaration à la suite de l’attaque survenue à Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026.

Face à cette grave accusation devenue une rhétorique, le porte-parole du Gouvernement béninois a apporté une réponse vigoureuse. « J’ai été heureux de voir qu’à la suite des déclarations de Monsieur Tiani, même ses concitoyens disent ne pas y croire. Les Nigériens même n’y croient pas, à plus forte raison ici », a indiqué le porte-parole. « Le Bénin, aujourd’hui, toute proportion gardée mais sans fausse modestie, on peut dire que nous sommes premiers de la classe. Ça ne fait pas que des heureux », a poursuivi Wilfried Léandre Houngbédji.

Quand vous regardez la sous-région, de quel pays parle le monde entier aujourd’hui avec autant d’emphase, avec autant d’étoiles dans les yeux ? Quelle est cette destination que les gens veulent venir découvrir quand ils vont sur les réseaux sociaux ? C’est encore le Bénin. Wilfried L. Houngbédji

Dans sa déclaration à charge, le général Tiani a invité le président Patrice Talon, le président Alassane Ouattara et le président français à s’apprêter à l’entendre « rugir ». « Nous ne prendrons aucune menace à la légère, mais nous n’aurons pas de temps à perdre sur des questions ou avec des gens dont la seule vocation c’est de nous empêcher de continuer à être premiers dans tout ce que nous faisons », a répondu le porte-parole du Gouvernement béninois au micro de Peace FM.

Pour Wilfried Léandre Houngbédji, les accusations du général Tiani relèvent peut-être d’une stratégie. Le Niger se reprocherait-il des choses dans l’affaire de la tentative de coup d’État au Bénin ? « Nous, on sait ce qu’on a vécu le 7 décembre et on sait quelle est la partition de certains pays de la sous-région. Pour autant, on n’est pas passé s’époumoner partout. Peut-être qu’il y a des gens qui allument un contre-feu parce qu’ils se disent qu’à un moment ou à un autre, on parlera d’eux. C’est peut-être une façon de prendre des précautions », a indiqué le porte-parole.