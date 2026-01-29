Bénin : l’ex-ministre Alassane Tigri interpellé

Au Bénin, l’interpellation de l’ancien ministre Alassane Tigri agite l’actualité depuis la soirée du mercredi 28 janvier 2026. L’information a été d’abord distillée par des sources proches du parti Les Démocrates dont il est Vice-président. Alors que les premières sources indiquaient un enlèvement, les dernières informations évoquent une interpellation.

Bénin : pourquoi Alassane Tigri est interpellé ?

Ancien ministre et ancien secrétaire général du gouvernement, Alassane Tigri ne serait plus libre de ses mouvements. Selon Bip Radio basée à Cotonou, le Vice-président du parti d’opposition Les Démocrates (LD) a été interpellé ce mercredi. « Pour l’heure, pas de détails sur les motifs de cette interpellation intervenue à son domicile », a indiqué le média. Pour l’instant, le parti Les Démocrates n’a affiché aucune réaction officielle sur le sujet et les raisons de cette interpellation sont encore inconnues.

L’interpellation de l’opposant Alassane Tigri intervient dans un contexte où des enquêtes sont en cours sur la tentative de coup d’État déjouée le 7 décembre dernier. Plusieurs publications ont évoqué des possibilités de liens entre l’ancien ministre et le cerveau du groupe de militaires. En effet, le chef de file des militaires qui ont voulu renverser le président Patrice Talon se nomme Pascal Tigri. Il porte donc le même nom de famille que l’ancien Secrétaire général du gouvernement.

Selon certaines sources, le meneur serait le frère d’Alassane Tigri. Ce présumé lien entre les deux hommes a renforcé les soupçons d’implication de l’ancien ministre dans les faits produits le 7 décembre. Mais il est très vite monté au créneau pour démentir. En réponse aux nombreuses publications qui l’accusent, Alassane Ouattara a dénoncé des « allégations insidieuses, mensongères et diffamatoires ».