Bénin : des OSCs interpellent le gouvernement

Au Bénin, Amnesty International, en partenariat avec une quinzaine d’organisations de la société civile, a invité tous les candidats aux élections générales de 2026 à s’engager fermement à respecter et à protéger les droits humains.

Amnesty International Bénin a présenté un document ce mercredi 28 janvier 2026 à Cotonou. L’ONG dresse des constats assortis de recommandations. Elle demande notamment la garantie de la liberté de réunion et de manifestation, la fin des détentions arbitraires, l’accélération des procédures judiciaires, la lutte contre les discriminations.

En effet, pour Dieudonné Dangbéto, directeur d’Amnesty International Bénin, l’espace civique connaît aujourd’hui un rétrécissement. Il évoque notamment des « vagues d’arrestations, la suspension de médias, la surpopulation carcérale, la détention arbitraire de personnalités politiques d’opposition ainsi que les interdictions des droits de grève et de manifestation » comme le rapporte RFI.

Dieudonné Dangbéto suggère que « les libertés d’expression, d’association et de réunion pacifiques soient garanties, que les conditions de détention soient plus humaines et que des enquêtes soient lancées sur les allégations de torture et de mauvais traitements ». En ce qui concernant la surpopulation carcérale et les conditions de détention, il préconise que la détention provisoire ne soit utilisée qu’en dernier recours.

Le document s’intéresse aussi au code numérique et propose la révision d’un article qui criminalise les fausses informations et le harcèlement par le biais d’une communication électronique. Une criminalisation des comportements en ligne qui a valu à des activistes d’être mis en examen par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

L’ONG et ses partenaires annoncent que les 109 députés recevront un exemplaire du manifeste, tout comme les candidats à l’élection présidentielle au Bénin.

