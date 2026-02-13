Attaque de Niamey : le général Tiani revient à la charge

Le général Tiani est revenu sur l’attaque survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 à Niamey. Dans un entretien diffusé sur la télévision nationale ce vendredi, le président de la transition a donné quelques détails sur ce qui s’est passé à l’aéroport de Niamey. Il a surtout insisté sur la prétendue implication des présidents Alassane Ouattara, Patrice Talon et Emmanuel Macron. Selon ses dires, l’attaque serait une œuvre planifiée par les forces françaises.

Niger : le général Tiani réitère ses accusations contre Ouattara, Talon et Macron

Abdourahamane Tiani persiste et signe : Alassane Ouattara, Patrice Talon et Emmanuel Macron seraient les sponsors des terroristes, auteurs de l’attaque de Niamey. La position n’a pas changé d’un iota. Pour le président nigérien, la France aurait joué le rôle de leader dans cette attaque « planifiée ». Il affirme que l’étape de l’aéroport était le top départ d’une série d’attaques qui devaient se dérouler simultanément.

Le président nigérien affirme que les services dont certains membres seraient positionnés au Bénin auraient planifié sept attaques. Lesdites attaques devaient être déclenchées dans plusieurs localités stratégiques. Le chef du régime militaire nigérien fait savoir que c’est la riposte apportée à Niamey qui a embrouillé le plan des assaillants. Il établit une similitude entre l’attaque de la base 101 de l’aéroport de Niamey et l’attaque survenue à l’aéroport de Bamako.

À propos des avions touchés par balles, le président nigérien semble minimiser les dégâts enregistrés par l’appareil d’Air Ivoire. Pour lui, il ne s’agit que « d’un impact de balle s perdues ». Il indique que d’autres appareils présents sur les lieux ont été plus touchés que celui de la compagnie ivoirienne. Dans un communiqué publié quelques heures après l’attaque, le ministère de la Défense a indiqué que deux avions de Asky ont été touchés. Dans sa sortie, le général Tiani a ajouté qu’un avion tchadien avait également été touché par les tirs.

20 « mercenaires » neutralisés

Le bilan établi par les autorités nigériennes fait état de 20 assaillants neutralisés et 11 autres arrêtés. Les Forces de défense et de sécurité ont saisi du matériel militaire et des motocyclettes. Le général Tiani a salué le professionnalisme des Forces de défense qui ont réussi à maîtriser la situation. Il n’a pas manqué de remercier les soldats russes qui sont intervenus.