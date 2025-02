Au Mali, la prolifération des armes légères et de petit calibre constitue un défi majeur pour la stabilité du pays. Malgré les efforts des autorités, comme en témoigne la saisie de 490 armes et 1 915 munitions en 2024, ainsi que la remise volontaire de 78 armes et 2 686 munitions, ces résultats restent modestes face à l’ampleur des stocks en circulation. Cette prolifération alimente l’insécurité, les violences armées et le terrorisme, compromettant les efforts de développement et de consolidation de la paix.

Mali : la prolifération des armes, un fléau toujours plus menaçant

Le Mali est confronté à une crise de prolifération d’armes sans précédent. Les chiffres de saisies et de remises volontaires, bien que significatifs, ne représentent qu’une fraction des armes en circulation. Cette situation favorise l’insécurité, alimente les conflits intercommunautaires et entrave le développement du pays.

Plusieurs facteurs expliquent cette prolifération d’armes. Le détournement de stocks militaires, le trafic transfrontalier en provenance des pays voisins, la récupération d’anciens arsenaux abandonnés et la fabrication artisanale d’armes sont autant de facteurs qui contribuent à alimenter ce fléau.

Face à cette crise, les autorités maliennes ont renforcé les opérations de récupération et de destruction d’armes, intensifié les contrôles aux frontières et mené des opérations conjointes avec des organisations internationales. Toutefois, ces initiatives, bien que nécessaires, demeurent insuffisantes face à l’ampleur du problème.

Pour venir à bout de cette prolifération d’armes, une approche globale et multidimensionnelle s’impose. Il est essentiel de renforcer la coopération régionale pour lutter contre le trafic transfrontalier, d’améliorer la sécurité des stocks d’armes, de soutenir les initiatives de désarmement et de réintégration des groupes armés, et de s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité, telles que la pauvreté, le manque d’opportunités et les tensions intercommunautaires.

En conclusion, la lutte contre la prolifération des armes au Mali est un défi de taille qui nécessite une action concertée et soutenue de tous les acteurs, nationaux et internationaux. Seule une approche globale permettra de venir à bout de ce fléau et de garantir la sécurité et la stabilité du pays.