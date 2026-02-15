Face à l’Algérie, le Mali lâché par le Niger et le Burkina Faso ?

Le président nigérien, Abdourahamane Tiani, s’est rendu à Alger ce dimanche 15 février 2026. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail de deux jours. Au sein de l’opinion, la visite de Tiani en Algérie suscite de vives réactions compte tenu des rapports difficiles entre le Mali et l’Algérie. La visite d’une délégation algérienne au Burkina Faso fait également polémique.

Le Niger et le Burkina Faso se désolidarisent-ils du Mali ?

La visite du général Tiani en Algérie intervient alors que le Mali, membre fondateur de l’Alliance des États du Sahel (AES), est en conflit avec l’Algérie. Sur les réseaux sociaux, les internautes perçoivent le voyage de Tiani comme une trahison vis-à-vis du Mali. Dans la foulée, le Burkina Faso a reçu une délégation algérienne. Elle est venue mettre les « jalons d’une grande coopération, des projets qui vont être réalisés entre les deux pays et qui vont consolider cette relation fraternelle et solide qui existe entre le Burkina Faso et l’Algérie ».

Le Mali se retrouve-t-il de plus en plus seul face à l’Algérie ? le Niger et le Burkina Faso semblent désormais plus portés sur les opportunités de collaboration avec l’Algérie. Sur le plan diplomatique, la visite du général Tiani en Algérie et la visite au Burkina Faso d’une délégation algérienne constituent des signaux forts.

Le 🇧🇫Burkina Faso et l’🇩🇿Algérie ont franchi un cap décisif dans le renforcement de leur coopération bilatérale. Réunis le 13 février 2026 à Ouagadougou, les experts des deux pays ont validé les bases d’un partenariat stratégique dans les secteurs des mines, de l’énergie et des… pic.twitter.com/ROWYmBe53v — #AFRICA24 (@AFRICA24TV) February 15, 2026

Au début de la crise entre le Mali et l’Algérie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont joints au Mali. Les trois pays de l’AES ont adopté une ligne de défense commune. Lorsqu’un drone malien a été abattu en mars 2025 par l’Algérie, ils avaient tous fermement réagi en rappelant leurs ambassadeurs.

La brouille entre Bamako et Alger remonte à quelques années en arrière. Le Mali accuse l’Algérie d’entretenir une « proximité avec les groupes terroristes », qui ont élu leur QG dans la région frontalière. En janvier 2024, le Mali a décidé en janvier 2024 de mettre « fin, avec effet immédiat » à l’accord de paix d’Alger, scellé en 2015.

Niger – Algérie : le général Tiani à Alger pour le renforcement des relations diplomatiques

À la tête d’une forte délégation, Abdourahamane Tiani est arrivé à Alger. Il a été accueilli par Abdelmadjid Tebboune, son homologue algérien. Les deux présidents et leurs suites échangeront dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Niamey et Alger souhaitent poser de nouvelles bases pour la consolidation de leurs partenariats. La composition de la délégation nigérienne en dit long sur les secteurs prioritaires qui seront abordés lors des discussions.

Plusieurs membres du gouvernement représentant les secteurs stratégiques du pays accompagnent le chef de l’État nigérien, le général Tiani. Elle inclut notamment le ministre d’État chargé de la Défense nationale, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publiques, le ministre de l’Équipement et des Infrastructures, ainsi que le ministre des Affaires étrangères.

À cette équipe s’ajoutent le directeur de cabinet du président, le porte-parole du gouvernement, les ministres en charge de l’Enseignement technique et professionnel, du Pétrole, de l’Énergie, de la Communication et des Nouvelles technologies, du Commerce et de l’Industrie. Enfin, l’ambassadeur du Niger en Algérie fait également partie de la délégation.