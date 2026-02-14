Mali : Assimi Goïta procède à un remaniement ministériel

Au Mali, le chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta a procédé jeudi 12 février 2026 à un remaniement ministériel. Plusieurs de ses compagnons d’armes et très proches ont été promus ministres d’État. De nouveaux ministres ont également fait leur entrée dans la nouvelle équipe.

Au Mali, ils sont trois ministres de l’équipe sortante qui ont été promus ministres d’État. Parmi eux figure le général Sadio Camara. Ce dernier occupe toujours le portefeuille de la Défense. Acteur important du coup d’État de 2020 ayant renversé le président malien de l’époque Ibrahim Boubacar Keita, le général Sadio Camara est considéré comme le numéro 2 du régime. Sa promotion semble balayer du revers de la main ses supposés différends avec l’homme qui est à la tête de l’État, le général Assimi Goïta.

Le ministre Alousseni Sanou, conserve son poste des Finances et de l’Économie et devient également ministre d’État. C’est le grand argentier de l’État au Mali. Et sa dextérité à trouver des solutions aux problèmes financiers du pays est récompensée.

Dans la nouvelle équipe, les postes des Affaires étrangères et de la Justice ne changent pas de titulaires. Trois nouveaux ministres : Ibrahima Samaké à l’Agriculture, Tiemoko Traoré à l’Énergie et Yaya Gologo à la Refondation de l’État. Leurs prédécesseurs ont été remerciés.

Autre entrée, c’est celle du général Issa Ousmane Coulibaly nommé au ministère de l’Administration territoriale, qui jusque-là était dirigé par le Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui cumulait les deux postes.

