Cacao : le Ghana va mettre fin aux financements étrangers

Le secteur du cacao est en crise au Ghana. Le gouvernement a pris plusieurs mesures, dont la réduction du prix garanti aux planteurs. Dans la foulée, le président John Dramani Mahama a annoncé la volonté de son gouvernement de mettre fin aux financements extérieurs dans le cas des achats des récoltes des planteurs. Le Ghana amorce une trajectoire souverainiste dans le secteur.

Cacao : le Ghana veut miser sur ses propres moyens

« Nous allons mettre fin aux financements étrangers pour l’achat de notre cacao. Nous allons émettre des obligations nationales pour financer notre propre cacao », a déclaré le président ghanéen. Le chef de l’État ne voit plus l’intérêt de solliciter des investisseurs étrangers alors que le « Ghana dispose suffisamment de cedis pour payer notre cacao », a-t-il indiqué.

« Nous n’avons pas besoin de mettre les fèves en garantie. Nous avons la capacité de transformer 400 000 tonnes de ces fèves. Nous avons suffisamment de ressources et nous procéderons aux achats avec nos propres moyens », a martelé le président John Dramani Mahama. Il a rappelé que le prix actuel garanti aux planteurs représente 70 % du prix appliqué sur le marché international.

En dehors du cacao, le Ghana envisage de mettre en œuvre une politique de valorisation interne qui va freiner les exportations. D’ici 2023, le pays projette de mettre fin aux exportations des minerais afin d’alimenter les usines locales.