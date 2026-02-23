Mali : Wave dans le collimateur des autorités

Au Mali, Wave S.A. est au bord d’un bras de fer avec la Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence (DGCC). L’opérateur de service de monnaie mobile est sommé de se mettre en règle conformément à la décision qui instaure un prélèvement de 1 % sur les opérations de retrait d’argent effectuées par les abonnés. La décision de la DGCC est intervenue suite à une plainte contre Wave.

Mali : accusé de concurrence déloyale, Wave sommé de se mettre en règle

Les autorités ont constaté qu’au lieu de faire un prélèvement direct sur les transactions des clients, Wave a choisi de prendre en charge les 1 %. Selon les autorités, cette méthode constitue un contournement de la mesure qui est déjà strictement appliquée par les autres opérateurs. « Wave S.A. a choisi de prendre à sa charge ce prélèvement en le déduisant d’une partie de son chiffre d’affaires, plutôt que de le répercuter sur la clientèle, contrairement aux modalités prévues par ladite ordonnance », a indiqué la DGCC dans un communiqué.

La méthode de Wave est considérée comme un acte de concurrence déloyale car elle offre une facilité qui crée une ruée des clients vers ses services. Pendant ce temps, les autres opérateurs qui se soumettent aux exigences de la DGCC pourraient être confrontés à une baisse du nombre de clients qui solliciteraient leurs services. La décision des autorités a pour but de rééquilibrer le jeu de la concurrence et de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité. La société est désormais contrainte d’appliquer à la lettre la mesure.