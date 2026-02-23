La Côte d’Ivoire recherche 80 milliards FCFA

La Côte d’Ivoire fait un nouvel appel d’offres sur le marché financier régional. Le montant mis en adjudication par le Trésor public ivoirien est de 80 milliards de francs CFA pour une maturité de 3 ans, 5 ans et 7 ans. Cette émission s’inscrit dans le cadre des mobilisations de ressources pour le financement du budget de l’État, exercice 2026.

UMOA – Titres : tout sur la nouvelle émission de la Côte d’Ivoire

Le montant total recherché est de 80 milliards de francs CFA sur trois titres (Obligations Assimilables du Trésor). La première Obligation Assimilable du Trésor (OAT) est de maturité 3 ans avec un taux d’intérêt fixé à 5,35 % l’an. La deuxième Obligation est plafonnée sur une maturité de 5 ans avec un taux d’intérêt annuel de 5,60 %. La troisième est de 7 ans et offre un taux d’intérêt annuel de 5,85 %. Le paiement des intérêts est programmé annuellement et débute dès la fin de la première année.

Cet appel d’offre est cible :

les établissements de crédit

les organismes financiers régionaux ;

les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ;

les Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT).

Il s’agit des intermédiaires agréés qui disposent de comptes auprès de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Ceux-ci peuvent soumettre directement leurs propositions, mais aussi celles d’autres investisseurs. Selon les règles de soumission, le montant par souscription ne peut dépasser 60 % du montant recherché par le pays émetteur. La Côte d’Ivoire est l’un des pays dont les émissions sont généralement couronnées de succès.

Cette énième recherche de financement sur le marché financier intervient après une émission obligataire sur les marchés internationaux. À travers cette émission obligataire du 18 février 2026, la Côte d’Ivoire a levé 1,3 milliard de dollars à une maturité finale de 15 ans. Les motifs demeurent la recherche de financement du budget 2026.