La Côte d’Ivoire empoche 88 milliards FCFA

La Côte d’Ivoire a conclu avec succès une nouvelle émission sur le marché financier régional. Le trésor public ivoirien a levé 88 milliards de francs CFA conformément à la demande formulée. Les investisseurs ont répondu massivement à l’appel avec une souscription qui dépasse les attentes.

Pour une demande de 88 milliards de francs, la Côte d’Ivoire a mobilisé un peu plus de 131 milliards FCFA. Sur le montant total réuni, le trésor public a retenu 88 milliards de francs, soit 66,72 % de taux d’absorption. En détail, pour l’OAT de maturité de 3 ans, l’émetteur a retenu 33,6 milliards sur 77,5 milliards. Pour l’OAT de maturité de 5 ans, le trésor a retenu la totalité des 49,2 milliards et 5,2 milliards de francs CFA pour l’OAT de 7 ans.

Aucune souscription ne provient des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES). Dans le tableau des montants proposés, le Niger, le Burkina Faso et le Mali affichent zéro. Les souscriptions proviennent principalement de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Bénin. Sur les 88 milliards FCFA retenus, plus de 70 milliards proviennent de la Côte d’Ivoire.

Pour rappel, l’émission est décomposée en trois titres (Obligations Assimilables du Trésor). La première Obligation Assimilable du Trésor (OAT) est de maturité 3 ans avec un taux d’intérêt fixé à 5,35 % l’an. La deuxième Obligation est plafonnée sur une maturité de 5 ans avec un taux d’intérêt annuel de 5,60 %. La troisième est de 7 ans et offre un taux d’intérêt annuel de 5,85 %. Le paiement des intérêts est programmé annuellement et débute dès la fin de la première année.