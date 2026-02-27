Deux pays de l’AES produiront des maillots pour le Mondial 2026

Pour la Coupe du monde 2026, le Bénin ne sera pas le seul pays à produire les maillots des joueurs. Deux pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), en l’occurrence le Burkina Faso et le Mali, sont également impliqués dans cette vaste production commandée par la Fédération internationale de football (FIFA). La commande s’inscrit dans un accord de partenariat entre la FIFA et l’Organisation internationale du commerce.

Mondial 2026 : 5 pays africains impliqués dans la production des maillots

Le Burkina Faso et le Mali, tous deux membres de l’AES, sont fortement impliqués dans la production des maillots pour le Mondial de 2026. Ces deux pays ont été retenus aux côtés du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Tchad pour leurs fortes productions de coton. Pour la campagne 2024-2025, la production cotonnière du Mali est estimée à 656 751 tonnes, derrière le Bénin, qui a atteint 669 000 tonnes.

La FIFA mise sur le Coton 4 (Tchad, Burkina Faso, Bénin et Mali) et la Côte d’Ivoire pour offrir des maillots entièrement fabriqués en Afrique aux joueurs. Cet accord vise à faire profiter l’Afrique du moteur économique que constitue le football, notamment quand il s’agit d’une compétition comme la Coupe du monde. Les pays sélectionnés vont mettre à contribution leur savoir-faire pour rehausser l’image du continent.

Pour les 48 équipes en compétition, environ 62 maillots nationaux (domicile, extérieur et spéciaux) sont attendus. Le Bénin est très actif sur la question. Les premières commandes de maillots ont été finalisées dans le cadre du programme scolaire de la FIFA grâce à la proactivité de Bénin Textile.