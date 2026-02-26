Côte d’Ivoire : coup dur pour le cacao

Durée de lecture : 2 minutes
Côte d'Ivoire : coup dur pour le cacao
© Côte d'Ivoire : coup dur pour le cacao

Le secteur du cacao en crise en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial. À la date du 20 février 2026, la baisse des exportations de fèves est estimée à 2,8 %. La situation pourrait pousser les autorités à baisser le prix du kilogramme qui, jusque-là, est de 2 800 FCFA. Aucune annonce n’est encore faite, mais ce n’est pas exclu.

Côte d’Ivoire : la filière cacao sous pression

Face à la crise du cacao, la Côte d’Ivoire va-t-elle s’aligner derrière le Ghana et opter pour une baisse des prix ? Dans un entretien accordé à RFI, le ministre ivoirien de l’Agriculture indique que des annonces sont attendues. « Des annonces seront faites par la Côte d’Ivoire dans les prochains jours. Mais je pense que tout esprit rationnel comprend que, dans la situation actuelle, le Conseil café-cacao n’a pas beaucoup de choix devant lui », a déclaré le ministre Bruno Nabagné Koné.

Mali : Wave dans le collimateur des autorités
La Côte d’Ivoire recherche 80 milliards FCFA

Le pays fait face à une baisse des exportations. Selon CNCB Africa, « les exportations de fèves de cacao brutes de la Côte d’Ivoire ont chuté à 1,011 million de tonnes métriques au 20 février ». L’année dernière, les exportations avaient atteint 1,040 million de tonnes métriques. On note ainsi une baisse de 2,8 %.

La Côte d’Ivoire empoche 88 milliards FCFA
L’agriculture au Bénin, un secteur stratégique en pleine reconfiguration

Le Brésil, qui est l’un des partenaires de la Côte d’Ivoire, a suspendu ses importations de cacao en provenance d’Abidjan. Pour justifier cette suspension, le Brésil évoque le risque lié à « l’afflux important de fèves de cacao en provenance des pays voisins vers la Côte d’Ivoire ». Les autorités brésiliennes attendent des garanties formelles pour être sûres que les fèves de cacao en provenance d’Abidjan ne sont pas mélangées à celles de pays voisins. À noter que pour le compte de 2025, le Brésil a déjà importé 112 850 tonnes de cacao en provenance d’Abidjan.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie 2026