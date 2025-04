Le Bénin ambitionne une transformation significative de son secteur des transports et de son cadre de vie. Le gouvernement a récemment validé un plan stratégique quinquennal doté d’un budget conséquent. Cette initiative vise à moderniser les infrastructures, améliorer l’urbanisation et renforcer la gestion environnementale du pays pour les années à venir.

Feu vert pour un Bénin vert et connecté

Le Conseil des ministres béninois a approuvé le mercredi 16 avril 2025 le plan stratégique 2025-2029 élaboré par le ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du Développement durable. L’investissement global pour ce projet d’envergure est estimé à 5617,28 milliards de francs CFA, soit environ 9,7 milliards de dollars américains. Une part majoritaire de ce financement, précisément 3521, 23 milliards de francs CFA, proviendra des ressources nationales, témoignant de l’engagement du Bénin envers son développement.

Ce plan stratégique trace une vision claire pour l’avenir du Bénin. D’ici 2030, l’objectif est de faire du pays « à l’horizon 2030, un pays vert, au cadre de vie assaini, attrayant avec un système de transport multimodal économiquement performant ». Cette ambition s’articule autour de quatre axes majeurs. Premièrement, il y a le renforcement de la gouvernance du secteur pour assurer une gestion efficace et transparente.

Ensuite, l’attractivité et la compétitivité des établissements humains seront améliorées pour un développement urbain harmonieux. La gestion durable de l’environnement et de la biodiversité constitue un troisième pilier essentiel pour préserver les richesses naturelles du pays. Enfin, l’amélioration des infrastructures et des services de transport permettra une meilleure connectivité et mobilité pour tous les citoyens.

Pour concrétiser cette vision ambitieuse, le plan se déploiera à travers douze axes stratégiques. Ces axes seront mis en œuvre grâce à cinq programmes opérationnels spécifiques. Ces programmes se déclineront ensuite en dix-neuf actions concrètes sur le terrain. Le communiqué officiel souligne que « Ce plan se réalisera à travers douze axes stratégiques et cinq programmes opérationnels déclinés en dix-neuf actions ». Cette approche structurée vise à garantir une mise en œuvre efficace et un suivi rigoureux des progrès accomplis.

Le gouvernement béninois considère les infrastructures de transport comme un levier stratégique fondamental pour le développement économique et social du pays. Des investissements importants ont été réalisés ces dernières années pour densifier le réseau routier national. Cependant, le pays fait toujours face à des défis importants. Parmi ces défis figurent la gestion optimale du trafic, particulièrement dans les grandes agglomérations comme Cotonou, Abomey-Calavi et Porto-Novo. De plus, le manque de diversité des modes de transport constitue un autre point d’attention pour les autorités.

Lire aussi : Bénin : tentative d’enlèvement d’un bébé déjouée à l’hôpital d’Abomey-Calavi



Investissements ciblés pour un cadre de vie amélioré

Parallèlement aux efforts dans le secteur des transports, des investissements notables sont également en cours pour améliorer le cadre de vie des Béninois. Un programme immobilier d’habitat social et économique, estimé à 340 milliards de francs CFA (environ 590 millions de dollars), est en développement. Des initiatives d’adaptation des villes aux changements climatiques représentent un investissement de 42 milliards de francs CFA. La modernisation de la gestion des boues de vidange et des eaux usées bénéficie d’un budget de 5 milliards de francs CFA.

La Banque mondiale a souligné le potentiel de ces efforts. Selon un de ses rapports, « la poursuite des efforts dans le développement et la modernisation des routes et des ports pourrait aider le Bénin à transformer son économie, à augmenter les revenus des travailleurs et à améliorer la qualité de vie des habitants ». Ce plan stratégique ambitieux témoigne de la volonté du Bénin de construire un avenir plus prospère et durable pour sa population.