Législatives 2026 au Bénin : un scrutin dans le calme total

Au Bénin, les derniers bureaux de vote dans le cadre des élections législatives et communales ont fermé. Au micro de la presse locale, la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) présente déjà ses premières conclusions.

Bénin : Les législatives et communales dans le calme

La Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) a présenté ses premières conclusions sur le déroulement des opérations de vote ce dimanche 11 janvier 2026 dans le cadre des législatives et communales. Présente sur l’ensemble du territoire national, l’institution a activé dès l’aube son dispositif de veille électorale afin d’apprécier le respect des droits humains tout au long du processus.

Selon le professeur Abou-Bakari Imorou, président de l’institution, la Commission a mis en service une salle de situation électorale chargée de centraliser, en temps réel, les informations transmises par ses délégués communaux et ses moniteurs déployés dans les départements. Les premières données collectées font état de dysfonctionnements liés principalement à l’ouverture des bureaux de vote. Plusieurs postes de vote ont enregistré des retards, et certains n’étaient toujours pas fonctionnels au moment des premières observations.

Selon la CBDH, ces retards constituent un enjeu sensible en matière de droits civiques. Les raisons identifiées concernent principalement l’indisponibilité du matériel électoral dans certaines localités ainsi que l’absence de membres clés des bureaux de vote, en particulier des présidents. Sur le plan sécuritaire, la CBDH se veut rassurante. En effet, aucun acte de violence ni incident grave n’a été signalé dans les premières heures du scrutin, laissant entrevoir un climat globalement calme et propice à un vote pacifique.

La CBDH souligne aussi les efforts constatés en matière d’inclusion. Plusieurs témoignages et observations font état de personnes âgées et de citoyens vivant avec un handicap accompagnés et assistés pour accomplir leur devoir civique, avec le soutien des populations locales et des observateurs. Sur le plan institutionnel, la Commission indique travailler en synergie avec la Commission électorale nationale autonome (CENA), qui a mobilisé plusieurs structures pour l’observation du scrutin. Les premiers retours de terrain, selon son président, permettent de constater que le processus électoral a débuté dans un climat de sérénité.