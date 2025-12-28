Tentative de coup d’État au Bénin : la réparation des dommages engagée

Au Bénin, le gouvernement béninois a décidé d’engager la réparation des dommages matériels et économiques causés par la tentative de coup d’État du dimanche 7 décembre 2025.

Bénin : le gouvernement engage la réparation des dommages après la tentative de coup d’État

La décision d’engager la réparation des dommages matériels et économiques causés par la tentative de coup d’État du dimanche 7 décembre 2025, a été prise lors du conseil extraordinaire des ministres tenu le vendredi 26 décembre dernier. Une mesure qui marque une étape importante dans la prise en charge des conséquences de cet événement qui a secoué tout un pays.

Selon le communiqué final du conseil, le Bénin compte indemniser les personnes physiques et morales ayant subi des pertes durant les incidents liés à la tentative de déstabilisation. Sont notamment concernés les commerces, les véhicules, les infrastructures publiques et privées ainsi que d’autres biens endommagés à divers points de la capitale.

#ConseilDesMinistres || 🛑 Infographie récapitulative des grandes décisions du Conseil extraordinaire des ministres de ce Vendredi 26 décembre 2025. pic.twitter.com/wNH5gy6Ywt — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) December 26, 2025

Le Président du Bénin, Patrice Talon et son gouvernement, ont instruit les ministères compétents, en particulier ceux de l’Intérieur, de la Justice et de l’Économie, de définir les modalités de mise en œuvre du mécanisme de réparation. Cela inclut l’ouverture d’un dispositif de réception des dossiers de demande d’indemnisation.