Bénin : Le procès du député Soumaïla Sounon Boké renvoyé, la raison

Au Bénin, le procès du député Soumaïla Sounon Boké, élu du parti Les Démocrates, initialement prévu pour ce mardi 30 décembre 2025, a été renvoyé au 13 février 2026 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). On en sait plus sur ce report.

Tentative de coup d’Etat au Bénin : Soumaïla Sounon Boké va rester en prison jusqu’en février

Au Bénin, le député Soumaïla Sounon Boké devait comparaitre devant la CRIET ce mardi 30 décembre. Mais, finalement, le procès a été renvoyé. La décision de renvoi est intervenue en raison de l’absence du prévenu à l’audience. Selon les informations communiquées à la barre et relayées par la presse locale, Soumaïla Sounon Boké n’a pas pu être extrait à temps de la prison civile de Missérété, où il est actuellement détenu.

Les juges ont donc estimé nécessaire de reporter l’examen du dossier. C’est notamment dans le but de garantir la comparution effective du député lors de la prochaine audience. Poursuivi pour apologie de coup d’État déjoué, Soumaïla Sounon Boké devra désormais répondre des faits qui lui sont reprochés à la date du 13 février 2026, retenue par la juridiction spéciale.

Son avocat, Maître Aboubacar Baparapé, a indiqué espérer que toutes les dispositions nécessaires seront prises afin que son client puisse être présenté devant la Cour de la CRIET à la prochaine échéance. Le renvoi, selon la défense, vise avant tout à préserver les droits du prévenu et le bon déroulement de la procédure.